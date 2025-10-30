Ces 2 chatons aventuriers se retrouvent bloqués dans une cloison et obligent la propriétaire de la maison à des travaux non-prévus (vidéo)

Les chats sont d’insatiables curieux. Ils n’ont de cesse de vouloir explorer les moindres recoins de leur environnement. Ce trait de caractère est même exacerbé lorsqu’ils sont petits. Forcément, pour eux, tout est nouveau à cet âge. Il arrive cependant que leur exploration prenne parfois une tournure inattendue, comme ces 2 chatons qui ont fini leur escapade coincés dans une cloison.

La Fondation Kirkland, basée en Californie (États-Unis), vient en aide aux animaux, et cela prend parfois des proportions inattendues. Ainsi, comme nous le relate The Dodo , l’organisation caritative a récemment reçu l’appel d’une femme signalant des “hurlements provenant des murs de sa salle de bain”. Joey Phipps, secouriste à la Fondation Kirkland est donc intervenu, assisté dans sa tâche par 2 autres bénévoles : Brandi et Sydney Sherman. Pour eux, l’appel de cette femme leur rappelait étrangement une autre intervention, où un chat s’était retrouvé coincé derrière les murs d’un magasin.

À leur arrivée sur place, leurs soupçons ont vite été confirmés par les miaulements plaintifs qu’ils ont entendus. Sur sa page Facebook, l’association décrit ainsi la scène : “Apparemment, deux chatons gambadaient dans [le] grenier, ont dégringolé dans une ouverture entre les murs et se sont retrouvés coincés derrière le mur de [la] salle de bain”. Pour sauver ces 2 boules de poils aventurières , il n’y avait pas le choix, il fallait percer un trou dans la cloison.



© kirklandorg / Facebook

Une fois le premier chaton extrait, il s’est avéré que le second n’était pas accessible depuis l’excavation. Un nouveau pan de mur a donc dû être ôté. Finalement, le dernier félin miniature a pu être secouru . Par acquit de conscience, les bénévoles ont contrôlé et confirmé qu’il n’y avait pas d’autres chats. Ils ont ensuite déposé les boules de poils au siège de la fondation, où un examen vétérinaire les attendait. Fort heureusement, leur état de santé était globalement bon, et il leur fallait surtout de l’eau, de la nourriture et beaucoup de repos.

Depuis, les petits se remettent de leurs aventures avant d’être placés à l’adoption. Quant à la propriétaire de la maison, elle a depuis retrouvé un mur sans trou… et sans chatons cette fois.