Des bienfaiteurs constatent que le chat qu’ils ont secouru porte très bien son nom

Biggie est arrivé au refuge à la fin de l’année 2024. Il vit sur place depuis et côtoie chaque jour le personnel, qui le connaît très bien maintenant. Celui-ci a d’ailleurs été surpris de voir à quel point le nom qu’il lui avait donné collait bien à sa personnalité.

Biggie, un félin blanc et rayé, a posé les pattes au refuge pour animaux de Clifton, dans le New Jersey (États-Unis), en décembre 2024. Depuis, la boule de poils est à la recherche de sa famille pour la vie. Elle n’a pas encore trouvé sa perle rare, et cela est bien dommage, car ses bienfaiteurs savent à quel point elle est attachante.

Lorsqu’ils l’ont accueilli pour la première fois dans leurs locaux, ces derniers ont dû redoubler de patience . Biggie était un chat très craintif et renfermé : « Quand Biggie est arrivé au refuge, il était un peu dépassé. Il était effrayé et incertain, mais avec le temps, la patience et l'amour, il a commencé à comprendre que les gens ne sont pas si effrayants », partageait Liz, membre de l’organisme, dans un témoignage rapporté par Love Meow .

Clifton Animal Shelter / Facebook

Un grand chat au grand cœur

Liz est parvenue à nouer un lien avec le félin et a remarqué qu’il portait très bien son nom quand il a commencé à lui donner de l’affection. « Le véritable Biggie », comme elle l’appelle, est celui qui a tout le temps envie d’être câliné et porté. Biggie a un cœur immense, une grande résilience et beaucoup d’amour à donner.

Il a aussi un gros estomac, car il est très facile de l’amadouer avec de la nourriture ! Heureusement, ses bienfaiteurs font attention à sa santé et même s’ils le gâtent, ils surveillent tout de même sa ligne ! Quoi qu’il en soit, quand Biggie fait quelque chose ou qu’il aime, il le fait en grand.

À la recherche d’une famille aimante

Ses sauveteurs aimeraient maintenant que les adoptants se rendent compte à quel point il est un animal merveilleux. Il fera le bonheur de celui qui lui laissera sa chance, c’est une évidence : « Le voir prendre confiance en lui a été très gratifiant, et nous savons qu'il s'épanouira encore plus dans un foyer aimant », assurait Liz.

D’autant plus qu’il est au refuge depuis longtemps, bientôt un an, alors il est grand temps pour lui d’ouvrir un nouveau chapitre ! C’est tout le bonheur que nous lui souhaitons.