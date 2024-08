Ce chat aventurier s’est lancé comme défi de gravir 3 hauts sommets en compagnie de ses maîtres (vidéo)

Louis adore marcher, même sous la pluie. Ce chat Persan à l’âme aventurière s’est même fixé un étonnant objectif : être le premier félin à conquérir les 3 plus hauts sommets de Grande-Bretagne. Ce défi original lié à une cagnotte en ligne permettra non seulement de financer le projet de sa maîtresse, mais également de collecter des fonds pour une association de protection des chats.

Nos amis les animaux peuvent être parfois de véritables aventuriers. On connaissait Fisher, le Maine Coon passionné de paddle, ou encore Tilly, la chatte qui adore faire du canoë avec sa maîtresse. Désormais, il faut aussi compter avec Louis, un chat Persan « alpiniste ».

Comme le rapporte le Daily Echo, le minou s’est récemment lancé un défi : être le premier chat à gravir les plus hauts sommets de Grande-Bretagne (le mont Snowdon au Pays de Galles, le Scafell Pike en Angleterre et le Ben Nevis en Écosse).

Un chat fan de randonnée en montagne

Jess Peters, ingénieure en aérospatiale et auteure, et son compagnon Dan Taylor, paysagiste, sont les heureux parents de cette boule de poils de 7 ans hors du commun. Selon ces trentenaires originaires de la région de Southampton (Angleterre), Louis adore marcher parfois en laisse et parfois sans.

« Je ne sais pas comment le dire autrement, il est un peu comme un chien dans ce genre de comportement, il marche simplement à nos côtés et il apprécie simplement ses promenades. », a déclaré Dan.

Pour se préparer à leurs futures randonnées en montagne, Jess et Dan ont commencé par prolonger progressivement les promenades quotidiennes de Louis. Ils ont aussi prévu d’emporter beaucoup de nourriture pour chat et des vêtements imperméables pour eux-mêmes et pour le matou.

Un défi pour la bonne cause

En mai et en août dernier, Louis a déjà remporté ses 2 premiers défis en atteignant le sommet du mont Snowdon et celui du Ben Nevis avec ses maîtres. Il ne lui reste donc plus qu’à gravir le Scafell Pike.

Ayant prévu que chaque ascension prenne toute la journée, Dan et Jess ont loué une caravane afin de se rapprocher le plus possible de chaque sommet. « Notre objectif est simplement de commencer le plus tôt possible », a expliqué le jeune homme.

Comme au mont Snowdon et au Ben Nevis, Louis escaladera la montagne de manière indépendante, en parcourant en moyenne 8 à 10 kilomètres par jour.

Si le trio gravit des montagnes pour le plaisir, il le fait aussi pour la bonne cause. Ce défi a en effet été lancé pour financer la production du livre de Jess, « Alchemy Academy », en film, ainsi que pour collecter des fonds pour Cats Protection, une association caritative qui tient à cœur aux 3 randonneurs.

Collecte de fonds ou non, Louis semble en tout cas grandement apprécier les balades en montagne, même si le temps n’est pas toujours clément… Sa maîtresse encourage d'ailleurs vivement les propriétaires de chats un peu aventuriers à essayer la montagne. « C'est très amusant, c'est un excellent exercice et beaucoup de gens seront surpris de constater que leurs chats l'apprécient souvent ! », a -t-elle expliqué. Une idée de promenade plutôt originale à faire avec son minou !