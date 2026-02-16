Une femme s'inquiète des escapades quotidiennes de son chat, puis découvre un mot accroché à son collier qui lui révèle un secret émouvant

Ann Mann, une habitante d’Halifax au Canada, s’est fait beaucoup de souci pour son compagnon aux pattes de velours. Ce dernier a pris l’habitude de s’absenter toute la journée. Quand elle a découvert son secret, Ann a senti l’émotion la submerger.

Ann Mann, qui vit au Canada, a adopté son chat Oscar dans un refuge il y a quelques années. Victime d’un accident de voiture par le passé, le félin avait été traumatisé, précise un article de CBC. Quand il sortait se promener et qu’elle ne le voyait pas revenir, son adoptante se faisait beaucoup de souci.

En effet, le matou a pris l’habitude de s’absenter des journées entières, au grand dam de son humaine préférée. Un jour, la boule de poils est rentrée à la maison avec un petit mot accroché à son collier. Ann allait enfin découvrir la vérité sur ses escapades quotidiennes…



© Hospice Halifax / Facebook

Un mot accroché au collier

Le message a été rédigé par une dénommée Evelyn Oakley, la sœur d’un patient bénéficiant de soins de fin de vie à l’hôpital d’Halifax. Cette dame avait découvert que le doux félin venait saluer son frère tous les jours. Ce dernier lui témoignait toute son affection, et lui offrait même des friandises.

Ne sachant pas d’où provenait ce visiteur aux longues moustaches, Evelyn a donc décidé d’écrire ce mot pour en avoir le cœur net. C’est ainsi qu’Ann a appris ce que faisait Oscar de ses journées : il est devenu un véritable ami pour les patients et un ambassadeur du bonheur dans cet hôpital !

© Donn Sabean / Facebook

Un grand réconfort pour les patients de l’hôpital

Ann, qui ne s’attendait pas à recevoir une telle note, s’est présentée à l’hôpital pour obtenir de plus amples informations. Le personnel lui a expliqué que son chat était très connu au sein de l’établissement, et qu’il était apprécié de tout le monde. Grâce à ses tendres visites, Oscar parvenait à les apaiser.

Il a d’ailleurs représenté un véritable soutien pour le frère d’Evelyn. « Le chat venait à la porte du patio pour regarder dans la chambre de Tom au cours de la dernière semaine de sa vie et cela lui a beaucoup apporté », a confié cette dernière.

Émue et fière de lui, Ann est convaincue que son compagnon aux pattes de velours aime aider les humains en détresse, car lui aussi a vécu des moments difficiles par le passé.