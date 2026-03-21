Atteinte d’une paralysie des membres arrière, cette chatte bicolore se sert de ses pattes avant pour marcher (vidéo)

Une petite chatte baptisée Lieutenant Dani est atteinte du syndrome de Manx, une maladie qui lui cause une paralysie des membres arrière. Malgré ce handicap, la femelle bicolore prouve sa résilience et sa détermination en apprenant à se déplacer autrement. En effet, dans une vidéo postée sur le compte TikTok de sa famille d’accueil, on découvre comment elle marche grâce à ses pattes avant.

Le syndrome de Manx est une maladie touchant les chats à la queue très courte, voire ne possédant pas de queue du tout, à l’image des chats de la race Manx. Elle entraîne des malformations de la colonne vertébrale ainsi que de la moelle épinière, cause une anomalie du système urinaire et digestif, ou des troubles neurologiques, telles l’incontinence et la paralysie. C’est de cette affection que souffle Lieutenant Dani, une petite chatte noir et blanc qui vit actuellement en famille d’accueil. Entre les murs de ce foyer chaleureux, la chatte peut s’épanouir et apprendre en douceur à se déplacer autrement, apprivoisant son handicap à sa façon.

L’incarnation de la force et de la résilience

Dans une vidéo postée sur le compte TikTok de ses parents d’accueil, et relayée par le média Parade Pets , on peut ainsi découvrir l’incroyable résilience dont fait preuve Dani. La chatte est loin de se laisser abattre et a trouvé sa propre manière de se déplacer. Alors qu’on vient de lui retirer ses attelles, à l’aide de ses pattes avant, elle réussit à marcher, en prenant appui sur elles. Comme une vraie petite gymnaste, elle progresse ainsi, avançant au gré de ses envies, vers son lit douillet, sa gamelle ou ses parents d’accueil.

« Lieutenant Dani s'est fait retirer ses attelles aujourd'hui, et comme vous pouvez le voir… il va lui falloir un peu de temps pour s'y habituer. Mais rien n'arrête cette petite fille, et elle s'adaptera à tous les défis qu'elle rencontrera » précisait la légende de la séquence.

Et même si elle éprouve encore des difficultés, elle lutte avec acharnement pour y parvenir.

« Comme vous pouvez le voir, elle a du mal à se rappeler comment se déplacer sans elles, mais s'il y a bien une chose que nous savons d'elle, c'est qu'elle est résiliente et qu'elle s'adapte facilement. »

@soccercatmom Our new foster kitten has Manx Syndrome. Please help by sharing this video so that we can try to reach someone who has har a kitten with similar symptoms. We really need to figure out a plan on how to keep him clean and dry and contain the messes caused by his fecal and urinary inconrinence. #kitten #cat #manxsyndrome #catsoftiktok #cat ? original sound - soccercatmom

A lire aussi : Un chat errant très méfiant et une personne au grand cœur qui lui a fabriqué un abri vivent une touchante amitié à distance

Dani est encouragée par les internautes

Ces images sont une véritable leçon de force et de courage, et ont beaucoup touché les internautes qui les ont visionnées. Plusieurs d’entre eux lui ont même laissé un message de soutien : « N'abandonne jamais, Lieutenant Dani. », « Elle est tellement mignonne, on dirait un petit oiseau. », « Elle a déjà une force incroyable au niveau du tronc. Vas-y, Dani ! », « J'adore cette petite chatte et je lui souhaite tout le bonheur du monde du fond du cœur ».

Ces images ont été likées plus de 517K fois, une preuve que la détermination de cette petite chatte est émouvante.

« Ça me touche à chaque fois que je la vois. Je sais qu’elle est résiliente, mais la voir se battre me brise le cœur » soulignait un autre commentateur.