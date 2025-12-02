Après 8 mois d'efforts, il parvient à gagner la confiance d'un chat errant dont il est déterminé à changer l'existence

Depuis des années, un homme consacre son temps et son argent aux chats errants de son quartier. Parmi eux, un mystérieux félin gris a récemment conquis son cœur. Il aura fallu de longs mois à cette personne bienveillante pour gagner la confiance de ce chat des rues, qu’il retrouve désormais quotidiennement pour partager d’agréables moments.

Un utilisateur du réseau social Reddit, se faisant appeler “AlreadyFifty” et habitant Boston dans le Massachusetts (Etats-Unis), a récemment posté une série de photos montrant un adorable chat gris à ses côtés.

Depuis une décennie, AlreadyFifty prend soin des chats errants de son quartier et les nourrit. Il en a recueilli et adopté 6, sans parler des dizaines d’autres qu’il a aidés à trouver des familles aimantes.

Sur les photos en question, on a l’impression que lui et le chat gris se connaissent depuis longtemps, voire qu’il en est le propriétaire. En fait, ce n’est pas le cas. Le félin n’a décidé de lui faire confiance que depuis peu.



AlreadyFifty / Reddit

“Il m'a fallu 8 mois pour convaincre ce chat errant de s'approcher de moi, explique AlreadyFifty dans la publication que relaie Newsweek . Maintenant, il se couche près de moi et saute dans ma voiture dès que je rentre à la maison.”

Leurs interactions ont toutes lieu dehors pour le moment. AlreadyFifty aurait voulu l’héberger, mais il ne peut le faire pour le moment car, comme expliqué plus haut, il doit déjà s’occuper de 6 de ses congénères.



AlreadyFifty / Reddit

Il continue néanmoins de veiller sur lui et de s’assurer qu’il ne manque de rien, en attendant de lui trouver une solution à plus long terme. Autrement dit, lui dénicher une maison pour toujours.

“Quand les gens n’en veulent plus, ils les abandonnent“

AlreadyFifty pense que ce chat a été abandonné récemment, notamment en raison du bon état de son pelage. Il a d’ailleurs dénoncé ce traitement réservé au matou et à bon nombre d’animaux. “Quand les gens n’en veulent plus, ils les abandonnent ou déménagent en les laissant sur place, regrette-t-il. Certaines personnes ne veulent que des chatons et, une fois adultes, ces animaux se retrouvent sans abri.”

A lire aussi : Une gardienne de chats parvient à trouver le secret pour approcher un félin craintif (vidéo)



AlreadyFifty / Reddit

“Je fais de mon mieux pour les nourrir et leur trouver de nouveaux foyers, poursuit AlreadyFifty. Mais je suis déjà à court d'argent pour nourrir la demi-douzaine d'animaux errants dont je m'occupe actuellement. Au cours des 10 dernières années, j'ai relogé environ 85 chats et une demi-douzaine de chiens”.

Le chat gris verra peut-être bientôt sa vie changer, lui aussi, grâce à son bienfaiteur. En tout cas, celui-ci ne baissera pas les bras tant qu’il n’aura pas atteint son but.