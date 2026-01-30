Une famille voit une chatte errante sur le point de mettre bas, et prend une décision honorable qui change sa vie

Quand ils ont aperçu une chatte errante sur le point de mettre bas, de bons samaritains n’ont pas hésité un seul instant avant de lui tendre la main. Grâce à leur intervention, la va-nu-pattes a été placée dans l’une des familles d’accueil de l’association américaine Homeward Bound Cat Adoptions, qui a offert des conditions de vie optimale à sa progéniture.

Lovey Dovey errait dans un quartier aux États-Unis en arborant un joli ventre rond, signe d’une mise bas imminente. Inquiète pour la sécurité de la chatte et de ses petits à naître, une famille a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison. Les bons samaritains lui ont aménagé un espace calme et confortable.

Peu après son arrivée, l’ex-va-nu-pattes a donné naissance à 3 adorables chatons. Grâce à ce sauvetage, les jeunes félins ont pu grandir loin des dangers de la rue et leur maman a pu s’occuper d’eux en toute sérénité.

© Homeward Bound Cat Adoptions

Toute la famille est en sécurité

Personne ne s’étant manifesté pour réclamer la chatte, les bons samaritains ont contacté l’association Homeward Bound Cat Adoptions, qui a placé la famille féline en foyer d’accueil chez Ellen Richter.

© Homeward Bound Cat Adoptions

Cette dernière a accueilli les 4 chats comme des rois. Au début nerveuse, Lovey Dovey s’est vite détendue une fois qu’elle a compris que ses précieux chatons étaient en sécurité. « C’est une bonne maman, elle prend soin d’eux, confie la bénévole au micro de Love Meow, elle s’acclimate bien à son foyer d’accueil, se repose et se détend pendant que ses bébés tètent et dorment. »

Chez Ellen, la chatte et ses petits ont découvert le confort de la vie en intérieur. Leur mère d’accueil leur a offert tout ce dont ils ont besoin pour s’épanouir.

© Homeward Bound Cat Adoptions

Les chats seront proposés à l’adoption

Au fil des jours, Lovey Dovey a noué un lien de confiance profond avec sa bienfaitrice. Dès qu’elle aperçoit Ellen, la boule de poils ne peut s’empêcher de courir dans sa direction et de se frotter affectueusement contre elle. La chatte adore être le centre de l’attention, et recevoir des caresses de la part de la bénévole.

Comme le révèle l’association, cette portée sera la dernière pour Lovey Dovey, qui sera stérilisée. Une fois qu’ils seront sevrés, ses chatons seront proposés à l’adoption et Lovey Dovey pourra se concentrer sur ses propres besoins.

Grâce au geste simple de bons samaritains, toute la petite famille se porte à merveille et sait qu’un avenir lumineux les attend !

© Homeward Bound Cat Adoptions