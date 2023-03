Ce chaton se sent si seul qu’il tente de trouver du réconfort auprès de ses jouets en peluche

Lors de son séjour chez Deborah, mère d’accueil pour chats à Chicago, Speed Bump a longtemps vécu sans ses semblables. Pour combler la solitude, elle a jeté son dévolu sur une myriade de peluches réconfortantes. Un rituel qui ne la rendait que plus mignonne aux yeux de sa bienfaitrice.

Après s’être séparée d’une portée d’adorables chatons, Deborah a fait la connaissance de Speed Bump dans sa maison d’accueil de Chicago, aux États-Unis. La jeune minette n’était âgée que d’une semaine, et a mis un certain temps à franchir les étapes de son développement. Il faut dire que son nom lui convenait à merveille (Speed Bump signifie Ralentisseur en français) !

Comme l’explique Cole & Marmelade, la chatonne s’était retrouvée seule suite au décès de sa soeur dans un refuge de l’Indiana. Elle continuait pourtant à faire preuve d’une joie de vivre étonnante. Aux yeux de Deborah, elle était la colocataire idéale : « J’ai récupéré un nouveau bébé aujourd’hui, et je n’exagère pas lorsque je dis qu’elle est absolument parfaite », a-t-elle déclaré sur Instagram.

Une fan de peluches

Speed Bump rêvait de tisser un lien avec l’un de ses congénères, mais elle n’était pas encore prête à le faire à son arrivée. Elle n’a donc pas tardé à trouver du réconfort dans les jouets en peluche que lui offrait sa bienfaitrice. C’est simple : lors de son séjour chez Deborah, elle ne les a plus jamais quittées !

La chatonne venait de découvrir les meilleurs alliés pour rompre avec la solitude ! Depuis qu’elle a reçu un jouet en forme de fantôme à Halloween, elle est la plus heureuse des félines. Cependant, elle avait clairement une préférence pour celui qui ressemble à une souris. Chassez le naturel, il revient au galop !

Deborah n’a jamais accueilli de chaton qui affichait un tel penchant pour les peluches. Elles ont rencontré un si grand succès auprès de Speed Bump que cette dernière ne s’en séparait jamais. Chaque jour, la femme au grand coeur la trouvait de plus en plus mignonne.

Tout vient à point à qui sait attendre

Speed Bump a ensuite atteint l’âge d’un mois. À cette période, sa personnalité excentrique s’est de plus en plus affirmée. Elle a mis plus de temps à marcher correctement ou à suivre la voix de sa maman d'accueil que ses congénères, mais Deborah ne s’est pas inquiétée. Elle est consciente que chaque chaton se développe à son rythme, comme le font les enfants.

De plus, la féline a grandi « seule », sans autre chat pour guider ses pas. Alors peut-on vraiment lui en vouloir ? Pour sa bienfaitrice, c’est impossible. Speed Bump est irréprochable à ses yeux !

La rencontre d’une vie

Quelques jours plus tard, la chatonne a fait la rencontre de Lumi, une petite boule de poils sauvée d’une tempête de neige. Entre les 2 matous, l’entente fut immédiate. Ils ne se sont plus jamais séparés lors de leur colocation chez Deborah. À l’approche de leurs adoptions, leurs adieux s’annonçaient difficiles…

Par chance, ils n’ont jamais eu lieu ! En effet, Speed Bump et Lumi formaient un duo si charmant qu’ils ont été adoptés ensemble. Leurs nouveaux maîtres ont eu le coup de foudre pour les 2 matous, et ont décidé de leur offrir une vie pleine d’amour et d’aventures. Depuis, la chatonne a trouvé bien meilleure compagnie que ses peluches en tous genres !