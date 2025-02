Chaque jour, ce chat accompagne ses jeunes humains au bus scolaire et attend qu’ils montent (vidéo)

Angela Minichilli et son conjoint sont les fiers parents de 3 enfants. Ils sont aussi les propriétaires d’un adorable tabby nommé Leo. Celui-ci joue le rôle de grand-frère auprès des petits, qu’ils protègent à sa façon. En effet, quand ceux-ci partent à l’école, il s’assure qu’ils montent bien dans le bus scolaire avant de rentrer à la maison.

Angela n’a jamais eu besoin d’un chien pour protéger son foyer, car Leo assume parfaitement ce rôle ! La boule de poils adore ses frères et sœurs humains, c’est indéniable. Elle a compris que chaque jour, 2 d’entre eux quittaient la maison pour monter à bord d’un bus et rejoindre l’école. Alors, pour être certaine que les jeunes écoliers ne manquent pas leur transport, elle les accompagne jusqu’au bout de la rue et attend patiemment à leurs côtés.

@angelinaminichilli / TikTok

Un grand frère attentionné

Dans une vidéo partagée sur TikTok et relayée par Pethelpful, les internautes découvrent le quadrupède assis dans la neige aux côtés des enfants. Les parents de ceux-ci ont indiqué en légende que Leo attendait chaque jour le bus avec la fratrie. Une fois le véhicule passé et les enfants partis, il rentre à la maison en courant, comme satisfait d’avoir accompli cette mission.

Selon sa propriétaire, le félin ne rate pas une journée et accompagne ses jeunes humains qu’importe le temps. Les images du gentil chat sont devenues virales sur les réseaux sociaux, comptabilisant 19,8 millions de vues.

Les internautes ont été aussi surpris que touchés par la réaction du chat. Certains se sont exprimés dans la section des commentaires : « Ce sont aussi ses enfants », affirmait une internaute, « Il le fait vraiment pour eux parce que vu à quelle vitesse il revient en courant, ce pauvre bébé ne veut pas être dehors dans le froid », assurait quelqu’un d’autre.

Leo avait peut-être froid, mais n’aurait jamais laissé partir son frère et sa sœur sans leur dire au revoir !