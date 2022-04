Fou amoureux de sa grenouille en peluche, ce chat en possède aujourd'hui toute une collection

Nos boules de poils adorées peuvent, elles aussi, avoir des petites obsessions, que nous ne pouvons pas toujours expliquer. Mochi, une chatte sauvée de la rue, a jeté son dévolu sur une adorable peluche grenouille. Aujourd'hui, elle en possède toute une flopée !

Mochi et son frère Choco ont été abandonnés sur un parking, alors qu'ils n'étaient encore que de minuscules chatons. Heureusement, une personne les a sauvés et les a confiés à un ami qui a décidé de les adopter. Depuis cette opération de sauvetage, les 2 félins ont bien grandi et vivent une vie de VIP.

© @mochikittyfrog / Instagram

Quelques mois après leur arrivée dans leur nouveau foyer, les chats ont reçu une peluche grenouille en guise de cadeau. Alors que Choco l'a délaissée, Mochi a ressenti un vrai coup de foudre ! Le batracien est devenu son doudou préféré. Comme le révèle The Dodo, elle jouait à « va chercher », le câlinait et l'apportait même à ses propriétaires au milieu de la nuit.

© @mochikittyfrog / Instagram

Faites place à la reine des grenouilles !

Sa passion pour les grenouilles a fait fondre le cœur de ses « parents adoptifs ». Pour faire plaisir à leur protégée, ils en ont acheté d'autres. Au fil des ans, son amour pour ces petits animaux aux pattes palmées n'a jamais faibli. Aujourd'hui, Mochi est à la tête d'une véritable armée de batraciens !

© @mochikittyfrog / Instagram

La chatte ne se lasse pas des séances de jeux, de câlins et de siestes en compagnie de ses peluches. Il est évident que la reine continuera de régner sur son petit royaume de grenouilles jusqu'à la fin des temps !

A lire aussi : Délaissée par ses anciens propriétaires qui « ne pouvaient plus s'occuper d'elle », cette chatte retrouve l'amour à 10 ans (vidéo)

Bien que son frère ait rejeté les amphibiens, il a également développé quelques obsessions bien à lui. « Choco ne s'est jamais intéressé à eux, mais il est aussi assez excentrique, a indiqué sa famille sur les réseaux sociaux, par exemple, il jouera à "va chercher" avec n'importe quelle boule rouge. » Les goûts et les couleurs ne se discutent pas !