Les chats ressentent-ils la solitude et au bout de combien de temps ?

C’est l’une des questions importantes que la plupart des propriétaires félins se posent : combien de temps puis-je laisser mon chat seul à la maison ? Des experts y répondent.

On sait les chats plus indépendants que d’autres animaux de compagnie, notamment les chiens. Ils sont réputés débrouillards et autonomes, mais ils restent attachés à leurs propriétaires, tant sur le plan émotionnel que sur celui des besoins physiologiques. Ils attendent d’eux qu’ils les nourrissent, soignent et leur accordent de l’attention.

Pendant combien de temps sont-ils donc capables de se passer de la présence de leurs humains ? Passé un certain délai, ces animaux commencent à souffrir de la séparation et de la solitude. Délai qui est de l’ordre de « 12 à 24 heures », estime Celia Haddon.

Experte en chats et auteure de dizaines d’ouvrages en la matière, dont « 100 Ways For a Cat to Train its Human » (100 façons pour un chat d'éduquer son humain), elle expliquait à Newsweek le 24 février que laisser un chat seul plus d’un jour lui est préjudiciable. Elle rappelait, en effet, que le félin a besoin d’interactions, de jeux et d’affection, au-delà de ce qu’il réclame en termes de nourriture et d’eau fraîche, ainsi que de litière propre.

Celia Haddon recommande ainsi de recourir aux services d’un pet-sitter si l’absence du propriétaire doit durer plusieurs jours. La spécialiste britannique précise que la capacité à faire face à la solitude dépend aussi de l’âge du chat. Un chaton de moins de 4 mois ne doit pas rester seul plus de 2 à 4 heures. A partir de 6 mois, cela peut aller jusqu’à 8 heures. Et pour un adulte, donc, 24 heures.

Teresa Keiger, membre de la Cat Fanciers' Association, est du même avis : « Plus d'un ou deux jours, cela commence à devenir très stressant pour un chat. N'oubliez pas qu'ils ont besoin de nourriture, d'eau et d'un bac à litière propre. Rien de tout cela ne se réapprovisionnera ou ne se nettoiera tout seul. »

« Plus un chat est lié à son propriétaire, plus il souffre de la solitude et de l’anxiété »

En cas d’absence prolongée, les chats « peuvent se gaver ou, [à l’inverse], ne pas s’alimenter du tout », poursuit-elle, évoquant aussi des problèmes d’élimination et des comportements destructeurs pour manifester ce mal-être lié à la solitude.

Pour sa part, la comportementaliste féline Anita Kelsey, auteure du livre « Let's Talk About Cats » (Parlons des chats), indique que « plus un chat est lié à son propriétaire, plus il souffre de la solitude et de l’anxiété lorsque le maître est absent ». Elle ajoute que cela « s'aggrave au à mesure que le temps passe sans la présence du propriétaire. »

Il est donc conseillé aux maîtres de ne pas laisser leurs chats sans compagnie pendant plus d’un jour et d’opter pour une solution de garde en cas d’absence longue. Dans tous les cas, ils doivent avoir nourriture et eau fraîche à leur disposition, mais aussi jouets, griffoirs, couchage confortable et sûr, et fenêtres pour leur permettre d’observer ce qui se passe dehors.