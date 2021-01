Ce chaton errant fait tout son possible pour être adopté par le chat de sa famille d'accueil

En arrivant chez sa nouvelle famille, qui pensait ne l’héberger que provisoirement, Pumpkin s’est tout de suite mis en tête de devenir l’ami du chat déjà présent. Son aîné ne partageait pas son enthousiasme, mais la patience et l’insistance du chaton ont prévalu.

Allie Malin est la propriétaire de Marley, un chat qu’elle adore et auquel elle consacre un compte Instagram où elle poste régulièrement des photos et vidéos de lui. Des publications qui sont d’ailleurs suivies par plus de 145 mille abonnés.

Quand Allie Malin a su qu’un autre chat avait grand besoin d’aide, elle n’a pas hésité à se proposer en tant que famille d’accueil. Le félin en question, un chaton roux de 5 mois appelé Lyric, venait d’être recueilli par Friends for Life Rescue Network, raconte Love Meow. L’association l’avait découvert errant dans l’une des rues de Los Angeles et lui cherchait un foyer temporaire.

La jeune femme est allée le chercher dès le lendemain. A la maison, Lyric a tout de suite remarqué Marley et a cherché à s’approcher de lui. Son aîné n’était toutefois pas aussi prompt à aller à sa rencontre. Il ne voyait pas d’un très bon œil l’arrivée de ce jeune congénère plein d’entrain sur son territoire et préférait garder ses distances. C’était sans compter la détermination de Lyric.

Celui-ci s’est mis à suivre Marley partout et à imiter ses miaulements, ses mouvements. A chaque fois qu’il était couché, Lyric s’empressait de se blottir contre lui. La réticence initiale de Marley s’atténuait progressivement, à mesure que le nouveau-venu insistait pour se faire accepter.

Marley a non seulement fini par tolérer sa présence, mais il a en plus commencé à apprécier sa compagnie. En une quinzaine de jours, les 2 chats sont devenus les meilleurs amis du monde. En voyant leur entente, Allie Malin a décidé d’adopter définitivement Lyric, qui s’appelle désormais Pumpkin.

Marley et Pumpkin ne se quittent plus d’une semelle. Ils passent leurs journées à jouer à cache-cache, à se chamailler et à se courir après. Ils sont même complices lorsqu’il s’agit de faire des bêtises, comme mettre la patte sur le stock de friandises en cachette.

Pumpkin a, lui aussi, droit à son propre compte Instagram, qui totalise près de 12 mille abonnés.

