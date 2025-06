Cette chatte introuvable depuis 9 mois vivait dans un autre foyer à seulement 2 km du sien

9 mois d’attente, d’angoisse et d’interrogations… C’est ce qu’a vécu une famille habitant Barbazan-Debat dans les Hautes-Pyrénées après la disparition de sa chatte. Fort heureusement, cette dernière a fini par refaire surface grâce à sa puce d’identification, rapportait La Dépêche du Midi.

Le 30 septembre 2024, Julie Magan et Grégory Baretta fêtaient l’anniversaire de leur fils et avaient donc des invités à la maison. Leur amie féline, appelée Jupiter et âgée de 2 ans, s’était échappée de la maison ce jour-là.



Photo d'illustration

Le couple s’était aussitôt lancé à sa recherche. Malgré leurs efforts, la chatte est restée introuvable. Julie Magan et Grégory Baretta ont commencé à désespérer de la ramener à la maison.

Ce qu’ils ignoraient, c’est que Jupiter ne se trouvait pas bien loin. Elle avait, en effet, été recueillie par une autre famille habitant à 2 kilomètres de là. Celle-ci l’avait renommée Bahia.

Le 4 juin 2025, les personnes en question ont emmené la minette chez le vétérinaire, car elle avait besoin d’être vermifugée. Lors de l’examen, le praticien l’a évidemment passée au lecteur de puce. C’est de cette manière qu’il s’est rendu compte que sa patiente avait déjà des propriétaires qui la cherchaient depuis des mois.

« Elle ne ronronne plus »

Jupiter a ainsi retrouvé les siens après cette longue absence. Depuis son retour à la maison, la chatte n’est plus tout à fait la même. Ayant perdu 1,5 kilogramme et atteinte de problèmes oculaires, sa fugue l’avait également affectée sur le plan émotionnel. « Elle ne ronronne plus et se cache derrière les portes », explique, en effet, Julie Magan à La Dépêche du Midi. Par ailleurs, elle devra suivre un traitement de 5 mois.

« On ne comprend pas très bien pourquoi ils n’ont pas cherché à savoir si le chat n’appartenait pas à quelqu’un d’autre », ajoute sa propriétaire.

L’état de santé et le changement comportemental de Jupiter ont donc quelque peu entaché les retrouvailles, mais avec du temps, de l’affection et grâce aux soins, elle finira certainement par s’en remettre.