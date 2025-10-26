Ce chaton aux pattes arrière paralysées montre chaque étape de sa journée, suscitant admiration et tendresse (vidéo)
Il suffit parfois de peu de choses pour égayer une journée, et regarder la routine quotidienne de Pumpkin peut en faire partie. En effet, voir la petite bouille du chaton et l’amour de ses maîtres qui transpire dans chacun de leurs gestes fait vraiment chaud au cœur.
Pumpkin est un chaton roux de quelques mois qui a été retrouvé seul et affamé. La boule de poils présentait également une particularité : ses pattes arrière étaient paralysées. Touchés par la situation du petit félin, ses bienfaiteurs l’ont aussitôt pris sous leurs ailes et l’ont recueilli chez eux.
Étape obligatoire, le chaton a été présenté chez un vétérinaire pour un bilan de santé. Devant le cas de Pumpkin, ce dernier a alors évoqué l’option d’une euthanasie. Par 3 fois, cette possibilité sera suggérée, par 3 vétérinaires différents. Cependant, face à la vivacité du chaton, ses bienfaiteurs s’y sont refusés. Mais le handicap de Pumpkin allait nécessiter des adaptations de leur part. Ils étaient néanmoins prêts à y consentir.
On peut notamment s’en apercevoir dans une vidéo publiée sur TikTok et reprise par PetHelpful. Les images montrent ainsi la routine quotidienne du chaton. Celle-ci commence par un réveil en douceur, suivi du petit-déjeuner à base de pâtée et de lait de substitution, le tout complété par des probiotiques, afin de laisser le temps à ce petit ventre de s’adapter en douceur. Il est ensuite temps de passer au bain. En effet, Pumpkin souffrant également d’incontinence urinaire, il doit être lavé régulièrement pour éviter les problèmes de peau.
Une fois propre, place aux câlins et aux caresses, et à entendre les ronronnements de contentement de la boule de poils, il s’agit probablement de son moment préféré. Le reste de la journée est ensuite occupé par des jeux, 2 à 3 repas supplémentaires et des exercices de kinésithérapie, histoire de garder la forme. Il est ensuite l’heure d’aller se coucher avant de recommencer le lendemain.
En voyant la vidéo, les abonnés ont tous craqué pour la bouille de Pumpkin. Certains d’entre eux ont même suggéré que ses maîtres lui confectionnent un petit fauteuil roulant pour faciliter ses déplacements. Quand on voit la rapidité de mouvement de la boule de poils sans aide, imaginez-le déambuler partout avec 2 roues pour suppléer ses pattes arrière. Ce serait un vrai petit bolide !
