Nourri depuis des mois à des dizaines de kilomètres de chez lui, ce chat révèle un tatouage et une histoire vieille de 8 ans

Parfois, les disparitions de nos compagnons à 4 pattes semblent irrémédiables. Pourtant, certains récits prouvent qu’un simple tatouage ou une puce peut transformer un miracle en réalité. L’histoire de Mistigri en fait partie.

Qui douterait encore du bien-fondé et de l'efficacité de l'identification de nos animaux de compagnie ? Procédure obligatoire depuis 2012, mais aussi et surtout très simple, elle a permis à de nombreuses familles de retrouver leurs compagnons à fourrure après la disparition de ces derniers. Dans certains cas, ce retour inespéré est intervenu des années après. Cela a été le cas pour Mistigri, dont l'incroyable histoire est racontée par l'association audoise Felins Vagabonds 11 sur sa page Facebook .

Basée à Carcassonne, cette dernière s'est récemment vu confier ce chat à la fourrure tigrée après avoir appris qu'il vivait seul dans un village voisin. Depuis plusieurs mois, des habitants le nourrissaient, pensant qu'il s'agissait d'un animal errant.



Felins Vagabonds 11 / Facebook

Une fois le matou recueilli, l'équipe de Felins Vagabonds 11 a découvert qu'il portait un tatouage d'identification. Une petite enquête rapide a permis à l'association d'obtenir les coordonnées de la propriétaire de Mistigri, qui habite Toulouse (31).

« L’identification sauve des vies »

Lorsqu'elle a été jointe, elle a été à la fois surprise et heureuse de savoir son ami félin en vie, et pour cause ; il avait disparu 8 longues années plus tôt.

« Cette histoire rappelle une chose essentielle : l’identification sauve des vies ! Elle permet de réunir des familles, parfois contre toute attente, et elle repose aussi sur la responsabilité citoyenne de celles et ceux qui, voyant un animal identifié, prennent le réflexe de prévenir les services compétents, associations, refuges, vétérinaires… », peut-on lire dans le post Facebook de Felins Vagabonds 11, publié le 1er février 2026.

A ce jour, personne n'a la moindre idée de la façon dont Mistigri a pu se retrouver aussi loin de chez lui, Toulouse et Carcassonne étant distantes de 90 kilomètres. Quoi qu'il en soit, il a pu rentrer à la maison et pourra rattraper le temps perdu avec ses humains.