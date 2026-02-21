« Il veut vraiment être aimé de tous », d’abord timide, ce chaton trouvé dans la neige s’assure que tout le monde reçoit un câlin

Gaby était bien trop jeune pour vivre seul dans la rue et en plein hiver. Sauvé par une famille au grand cœur, le chaton a par la suite été pris en charge par l’association canadienne Chatons Orphelins Montréal. Loin des dangers de l’extérieur, il a pu prendre un nouveau départ dans la vie et grandir dans des conditions optimales.

Quand la neige enlace froidement le sol, nous sommes nombreux à nous émerveiller. Bien que l’hiver puisse constituer un spectacle magnifique pour nous autres humains, il est synonyme de danger pour les animaux errants.

Au Canada, un chaton âgé d’à peine 2 mois a été trouvé seul sur le tapis blanc et froid de l’hiver. Trop jeune et trop frêle pour survivre seul sous les températures glaciales, il a heureusement pu compter sur le soutien d’une famille au grand cœur qui lui a ouvert les portes de sa maison.

Après l’avoir mis au chaud et en sécurité, les bons samaritains ont contacté l’association Chatons Orphelins Montréal pour lui donner une chance d’avoir un avenir.

© Chatons Orphelins Montréal

Plusieurs troubles de la santé

Le petit félin au corps maigre et aux poils ébouriffés est arrivé avec plusieurs problèmes de santé. Comme le rapporte Love Meow, une invasion de puces lui menait la vie dure. L’ex-va-nu-pattes souffrait également de la gale des oreilles et de graves troubles digestifs à l’origine d’une perte d’appétit.

Baptisé Gaby par ses sauveurs, il avait besoin d’être constamment encouragé à l’heure des repas pour s’assurer que son petit corps reçoit tous les nutriments nécessaires. Grâce à un traitement adapté et des soins attentifs, le rescapé a gagné en poids, en force, mais aussi en confiance.

© Chatons Orphelins Montréal

Un jeune félin bien entouré

Une fois rétabli, son pelage est devenu plus doux et brillant. De plus, Gaby – heureux d’être en vie – a révélé sa véritable personnalité. Au début timide avec les nouvelles personnes, il se transforme en véritable « pot de colle » avide de câlins une fois en confiance.

Très vite, le chaton a également noué de belles amitiés. Placé en famille d’accueil, il est devenu l’ami des autres résidents aux pattes de velours. « Il adore les autres chats et essaie de faire tout ce qu'ils font, confient ses bienfaiteurs, se faire toiletter par eux est l'une de ses activités préférées. »

Grâce à ce sauvetage, Gaby est devenu un jeune félin magnifique et confiant. « Il est curieux de tout ce qui se passe autour de lui, poursuivent ses anges gardiens, il se met à ronronner dès qu'on le touche et il adore grimper à l'arbre à chat pour observer les oiseaux par la fenêtre. Le hamac est son endroit préféré pour faire la sieste. »

Un chat qui veut apporter sa dose de câlins à tous les membres de la famille

Aujourd’hui en pleine forme, il court « comme une petite fusée » dans toute la maison et adore jouer. Il est aussi « très malin, quand il s’agit des câlins ». En effet, ses parents d’accueil expliquent qu’il « prend son tour avec chaque membre de la famille pour être sûr que personne ne soit oublié. Il veut vraiment être aimé de tous ».

Le froid mordant de l’hiver n’est plus qu’un lointain souvenir. La neige a laissé place aux couchages douillets, et la solitude à l’Amour avec un grand « A » !

