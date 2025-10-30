La propriétaire d'un chat disparu depuis 12 ans reste sans voix lorsqu'un vétérinaire l'appelle à son sujet (vidéo)

Disparu depuis plus d’une décennie, un chat séniore au pelage roux a fait un retour aussi inattendu qu’émouvant dans la vie de sa propriétaire. Un récit qui montre, une fois encore, que l’amour entre un humain et son compagnon à 4 pattes peut défier le temps. Il est aussi de nature à aider ceux qui sont confrontés à la perte de leurs compagnons à s’accrocher à l’espoir.

Même si les vidéos de chats ont énormément de succès sur les réseaux sociaux, on aurait a priori du mal à comprendre pourquoi une courte séquence où l’on voit un vieux félin roux couché dans une cage d’escalier a pu générer plus d’un demi-million de vues. Toutefois, quand on connaît l’histoire du chat en question, les choses prennent tout leur sens.

La propriétaire Erin McCormick, alias “@erinmccormick__” sur TikTok, a effectivement posté cette vidéo le 2 octobre 2025, expliquant que son compagnon à vibrisses était récemment retourné à la maison après une très longue absence.



@erinmccormick__ / TikTok

Répondant au nom de Sherlock, ce chat était resté introuvable pendant 12 longues années avant de refaire surface au moment où sa maîtresse s’y attendait le moins.

Sherlock s’était volatilisé en 2013. Avait-il une enquête à mener ? Pouvait-il compter sur un compagnon de route, une sorte de docteur Watson, pendant toutes ces années d’errance ?

Une absence aussi longue qu’énigmatique

Plus sérieusement, Erin McCormick n’a aucune idée de l’endroit où son chat avait vécu après sa disparition. Elle n’a pas révélé grand chose à ce sujet, ni à propos des circonstances dans lesquelles il a été retrouvé.

La jeune femme a simplement indiqué, dans le texte incrusté, qu’un vétérinaire l’a contactée pour lui annoncer qu’il venait d’admettre Sherlock dans son cabinet. Le praticien a très certainement obtenu ses coordonnées grâce à la puce d'identification du quadrupède.

Quoi qu’il en soit, c’est une histoire qui a connu un bel épilogue et qui prouve qu’il ne faut jamais renoncer à l’espoir lorsqu’on a perdu son animal de compagnie. Sherlock peut tranquillement profiter de ses vieux jours aux côtés de sa propriétaire.

Voici la vidéo en question, relayée par Newsweek :

