Un chaton ayant frôlé l'euthanasie peu après sa naissance à cause de ses pattes tordues rencontre l'amour 5 mois plus tard

Malgré un départ dans la vie semé d’embûches, une petite chatte a su défier les pronostics les plus sombres. Grâce à un élan de solidarité et à des soins adaptés, elle a trouvé non seulement la force de se relever, mais aussi une famille prête à lui offrir tout l’amour qu’elle mérite.

Anira revient de loin. Cette jeune chatte a même frôlé le pire alors qu’elle n’était encore qu’un minuscule chaton nouveau-né. Elle a réussi à surmonter son handicap, grâce à des personnes dévouées et déterminées, et peut désormais profiter de sa nouvelle vie au sein d’une famille aimante, apprend-on dans un reportage de NBC San Diego .

La féline au pelage tuxedo n’a pas eu un début de vie facile. Elle est venue au monde avec les 2 pattes arrière tordues. A l’âge de 3 jours, il était même question de l’euthanasier à cause de cette anomalie.



Alors que la minette paraissait condamnée, une personne au grand cœur a refusé de la voir partir sans tenter le tout pour le tout. Il s’agit d’une kinésithérapeute pour animaux qui s’est tout de suite mise au travail, dans l’espoir de lui sauver les pattes et la vie.

Ses efforts et son abnégation ont fini par porter leurs fruits, tout comme la formidable résilience de la petite Anira. La forme et la posture de ses membres ont été corrigées progressivement, si bien qu’elle est devenue capable de marcher normalement, alors qu’elle titubait et trébuchait constamment par le passé.

Après une guérison inespérée, place à l’adoption

Récemment, à l’âge de 5 mois, une autre bonne nouvelle est arrivée pour Anira. Après avoir été prise en charge par Kane’s K9 & Animal Rescue, une association de protection animale basée à San Diego, en Californie (Etats-Unis), cette dernière a annoncé, le 26 août 2025, que la jeune chatte a été adoptée.

Anira a donc quitté le refuge par la grande porte, dans les bras de sa nouvelle propriétaire. Heureuse, en bonne santé et épanouie, elle peut à présent profiter pleinement de sa nouvelle vie.