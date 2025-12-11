Guidés en pleine nuit par des miaulements dans les bois, des sauveteurs changent le destin d'un chaton épuisé et transi de froid

Perdu dans un coin boisé de Philadelphie, un minuscule chaton aux yeux bleus appelait désespérément à l’aide. Ses miaulements ont guidé deux bénévoles au grand cœur vers une rencontre qui allait tout changer pour lui.

Il s’appelle Bob Lynch, mais il est surtout connu sous son surnom “Cowboy Cat Wrangler” à Philadelphie, en Pennsylvanie (Etats-Unis), où il vient en aide aux chats errants. Avec des amis aussi engagés et passionnés que lui, il travaille d’arrache-pied au quotidien pour faire en sorte que les félins harets ne manquent de rien et soient protégés. Il les nourrit, soigne et stérilise. Il leur trouve aussi des adoptants.

Récemment, alors qu’il effectuait l’une de ses rondes nocturnes avec une autre bénévole, Dana Hoffman, il a été contacté au sujet d’un chaton découvert seul dans un secteur boisé, rapportait Cole & Marmalade . Le duo s’est tout de suite rendu sur place, mais repéré le petit animal parmi la végétation était tout sauf simple. Fort heureusement, ses miaulements de détresse et surtout le reflet de leurs torches sur ses magnifiques yeux bleus ont fini par “trahir” sa position.



Bob Lynch et Dana Hoffman n’ont pas eu à se démener pour le placer dans une caisse de transport. Il était trop épuisé et transi de froid pour leur opposer la moindre résistance.

Une fois le chaton au pelage roux et blanc mis en sécurité, ils se sont mis à chercher sa mère. Ils l’ont fait pendant plusieurs heures, mais la génitrice était introuvable.

Dana Hoffman a emmené le petit rescapé, appelé Butters par la suite, chez elle. Il a eu droit à un bain chaud et un savoureux repas. Âgé approximativement de 3 semaines, il était en bonne santé et ne semblait pas dénutri. Il n’avait donc probablement été séparé de sa mère que depuis peu. Le plus étonnant est qu’il n’avait aucune puce.



Séjour en famille d’accueil, puis adoption

Par la suite, Dana Hoffman a confié Butters à l’association locale Here Kitty Kitty Cat. Il n’a eu aucun mal à se faire une place de choix dans ce refuge. Il y a rencontré plusieurs congénères ayant à peu près son âge et s’est vite lié d’amitié avec eux.



L’examen vétérinaire a révélé qu’il souffrait d’une légère entorse à la cheville. Une fois celle-ci soignée, il s’est retrouvé en famille d’accueil, celle d’une certaine Auntie D. pour qui c’était la première expérience. Elle lui a permis de grandir dans d’excellentes conditions et de prendre confiance, puis l’a vu quitter son foyer avec un mélange de tristesse et de joie ; Butters a, en effet, été adopté par un jeune couple aimant et attentionné.

