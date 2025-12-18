Invisible aux yeux des adoptants, la douce Yoko attend depuis trop longtemps une famille capable de voir son grand cœur (vidéo)

Pourquoi Yoko ne reçoit-elle aucune demande d’adoption ? Cette question revient souvent, tant cette minette est bourrée de qualités. Gentille et câline sans être envahissante, joueuse sans excès, Yoko est une jeune adulte équilibrée qui attend encore sa famille pour la vie. Qui saura voir au-delà de sa timidité en lui donnant la chance de s’épanouir dans un foyer aimant ?

Yoko, une petite chatte tigrée aux grands yeux verts, a quitté Mayotte en 2023 pour rejoindre le Calvados, où l’association Ch’Adopte-moi veille désormais sur elle. À 3 ans et 9 mois, cette « petite crevette des îles » attend toujours ce qu’elle espère le plus : une famille qui l’aimera pour la vie. Une attente bien trop longue…

Une petite chatte proche de la compagne idéale

Yoko ne fait pas partie de ces chats qui attirent immédiatement tous les regards. Elle n’est ni un chaton, ni une chatte de race, mais elle a pourtant d’immense qualités qui en font la compagne la plus douce qu’on puisse imaginer.

Yoko Race : Européen Âge : 3 ans et 9 mois Localisation : Beaumesnil (14380) Association : Ch'Adopte-moi Rencontrer Yoko

« Yoko est une minette très gentille et câline, qui vient dormir avec nous. Elle demandera un peu de patience à sa future famille, Yoko est une timide. Mais face aux caresses, elle se détend vite. », peut-on lire dans son annonce d’adoption sur Animaux.fr.

© Ch'Adopte-moi / Animaux.fr

Cette minette discrète est également joueuse et légèrement bavarde, et peut parfois ressembler à « un petit lutin qui sautille partout en chantant ».

« Il ne faut pas se laisser impressionner par sa timidité initiale, ce n’est qu’une façade. », assure l’association Ch’Adopte-moi sur sa page Facebook. « Avec un peu de patience, on découvre vite la merveilleuse minette qu’elle est ».

Et pourtant, malgré toutes ses belles qualités, Yoko reste ignorée par les adoptants...

Et si vous laissiez une chance à Yoko ?

Yoko ne rêve que d’une chose : trouver enfin sa famille pour toujours à qui elle pourra offrir toute sa douceur et sa tendresse. Câline et attachante, elle aime la compagnie des humains et de ses congénères félins, mais les chiens ne sont pas vraiment sa tasse de thé. Elle s’épanouira donc dans un environnement calme, avec peu de chats, où l’on prendra le temps de gagner son cœur.

© Ch'Adopte-moi / Animaux.fr

Ajoutons enfin que Yoko est en parfaite santé. Elle est identifiée, vaccinée, stérilisée et testée négative FIV/Felv. Seul son petit canal lacrymal se bouche parfois, ce qui n’altère en rien sa joie de vivre.

Alors, si vous cherchez une chatte gentille, câline et rigolote, n'hésitez plus :Yoko n’attend que vous !

Envie d’en savoir plus sur cette gentille minette, la procédure d’adoption et les coordonnées de l’association Ch’Adopte-moi ? Consultez dès maintenant l’annonce d’adoption de Yoko sur Animaux.fr.