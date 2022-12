Ce chaton à 3 pattes n’a peur de rien, et profite de la vie comme n’importe quel autre chat

Rosie n’était pas très en forme lorsqu’elle est arrivée chez Caroline, mais il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour reprendre du poil de la bête. Cette petite guerrière surprend son entourage, et séduit tous ceux qu’elle croise avec l’affection qu’elle dégage.

Caroline Grace, fondatrice de Baby Kitten Rescue (Los Angeles), a récemment accueilli sous son toit 3 chatons aux doux noms de Lavender, Basil et Rosemary. Âgées de 5 semaines, ces boules de poils avaient désespérément besoin d’aide. Elles étaient « déshydratées, amaigries, et couvertes de parasites » se remémore la jeune femme auprès de Love Meow.

L’une d’entre elles, Rosemary (Rosie, à la robe blanche), inquiétait particulièrement Caroline. En plus d’avoir une patte en moins, la féline était beaucoup plus petite et émaciée que ses 2 semblables. « Je sentais toutes ses côtes quand je la touchais. Elle faisait le poids d’un chaton de 2 semaines. »

Rosie veut tout simplement vivre comme les autres

Mais elle était une véritable battante. Bien entourée, Rosie va reprendre du poil de la bête et faire preuve d’un réel courage. « Même dans ses moments les plus vulnérables, elle ronronnait et aspirait à l’amour ! » raconte Caroline.

La chatonne a parfaitement évolué dans son nouvel environnement, et a su s’adapter à l’absence de sa quatrième patte sans aucun problème. « Elle n’avait aucune difficulté à se déplacer. On dirait qu’elle n’a pas conscience de sa différence », et tant mieux !

Une petite boule de poils irrésistible

Rosie « saute partout comme un lapin » et adore la compagnie des autres matous. Caroline la qualifie de « joueuse » et de « courageuse ». Elle est aussi un véritable pot de colle !

Elle est si attachante qu’elle a rapidement tapé dans l’œil d’une famille adoptive, qu’elle a rejoint peu de temps après son arrivée. Nous sommes persuadés que Princesse Rosie sait y jouer de ses charmes, et qu’elle fait le bonheur de ses nouveaux propriétaires.