Cette jeune maman poney partage son étable avec son nouveau-né et un chaton qu’elle considère comme son fils (vidéo)

Cupcake et Rocky sont en effet très proches, en particulier depuis la naissance du bébé, expliquait PetHelpful. Une vidéo postée sur TikTok a permis de mettre en lumière la belle amitié qui existe au sein du duo, qui partage tout ensemble, y compris la sieste !

@cupcake.the.mini.pony / TikTok

Poulain ou chat : les internautes hésitent

La vidéo publiée sur le compte TikTok « @cupcake.the.mini.pony » nous donne une idée sur le doux quotidien qui règne dans cette ferme. À première vue, on pourrait penser que la mini poney se repose avec 2 chats à ses côtés. En y regardant de plus près, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un chat et d’un bébé poney. En effet les 2 animaux ont la même taille.

Les internautes sont nombreux à s’étonner et affirment : « Ce chat est de la même taille que le poulain ». Même si le petit cheval est particulièrement petit, sa taille n’est pas si étonnante étant donné la taille de ses congénères adultes.

« Elle est là pour aider »

D’autres internautes rappelaient que de nombreux chats se retrouvent dans cette situation. Ils ont souvent envie de venir en aide à d’autres familles d’animaux et se tiennent souvent disposés à intervenir en tant que « co-parent ». Rocky a certainement dû penser qu’il devait apporter son aide à son amie Cupcake, avec qui il partage son quotidien.

De belles perspectives pour Strawberry et Rocky

Sous la vidéo, on apprend que le nom de la merveilleuse petite boule de poils équine est Strawberry. Les internautes sont nombreux à imaginer la suite du parcours de ce petit poney bien entouré qui partagera sans doute quelques parties de jeux avec son acolyte félin Rocky.

Dans cette ferme qui s’apparente à un petit paradis, on comprend que les animaux sont bien traités et apprennent le sens de l’aide mutuelle.

@cupcake.the.mini.pony / TikTok

Des histoires d’amitié et de confiance

Plusieurs histoires du même genre témoignent de cette amitié possible entre les espèces. Dans cette autre ferme, c’est par exemple un chien et un poney qui sont devenus les meilleurs amis du monde et pratiquent même le saut d’obstacle ensemble. Tout est donc possible dès lors que la confiance est là.