Un chat à 3 pattes qui n'a jamais fugué reste introuvable pendant des jours, mobilisant les habitants

Reba est rentrée chez elle, saine et sauve. Cette chatte avait disparu plusieurs jours plus tôt, déclenchant une forte mobilisation tant sur le terrain que via les réseaux sociaux. Un récit rapporté par Bristol Live.



@Whagwan_W / Twitter

En 7 ans, Reba ne s’était jamais éloignée de la maison de ses propriétaires, située entre Merioneth Street et Monmouth Street à Bristol, en Angleterre. C’est pourtant ce qui est arrivé récemment à la chatte à la robe tigrée et à 3 pattes. Ses humains ne s’en étaient rendu compte qu’à leur retour de vacances.

Décrite comme très amicale et bavarde, elle avait été vue pour la dernière fois le vendredi 19 août devant son domicile et émettant des miaulements de détresse. Ses propriétaires avaient demandé aux voisins d’ouvrir l’œil.



@Whagwan_W / Twitter

Ils ont également lancé un appel à témoin sur les réseaux sociaux, notamment Twitter. « Je sais que c'est peu probable, mais si quelqu'un ici aperçoit un chat tigré à 3 pattes dans le sud de Bristol, faites-moi signe », a ainsi tweeté l’un d’eux.



@Whagwan_W / Twitter

Leur angoisse a pris fin grâce à des personnes ayant reconnu le félin, à quelques encablures de là. La merveilleuse nouvelle a, en effet, été annoncée sur Twitter 10 jours après sa disparition. « Reba est de retour ! Des gens adorables l'ont retrouvée la nuit dernière (à environ 2,5 km de chez nous !) et l'ont récupérée pour veiller sur elle », mentionne la publication en question.

Reba's back!!! Some lovely people found her last night (about 1.5miles from our house!) and picked her up to keep her for us.



Amazing, so happy right now! pic.twitter.com/EsAj49U4RS