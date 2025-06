Ce chat a quitté la rue pour rencontrer la douceur auprès d’une famille d’accueil lui ayant permis d’être lui-même

Après des années passées dans la rue, Ewok a enfin découvert le confort d’une maison et toutes les belles choses qui vont avec. C’est après une suite d’événements que le chat errant s’est retrouvé entre les mains de l’association Chatons Orphelins Montreal. Passant de bras aimants en bras aimants, il a atterri dans une famille d’accueil déterminée à lui offrir le meilleur.

Après ces hivers froids passés dans la rue, Ewok semblait soulagé lorsqu’il a enfin pu profiter d’un toit d’un repas. Le félin avait été aperçu par une habitante de Montréal, qui est un jour parvenue à convaincre l’animal d’accepter son aide, en rentrant dans son foyer. La femme généreuse a remarqué qu’Ewok avait de nombreuses blessures sur le corps, et notamment une grande égratignure sur le dos qui était préoccupante. Une fois auprès de l’association, Ewok a pu être soigné par un vétérinaire, avant de poursuivre son adaptation à une vie en famille.

Chatons Orphelins Montréal

« Ewok, le petit ours en peluche »

Avec sa fourrure semblable aux personnages du même noms présents dans la saga Star Wars, le chat a vite fait sensation auprès de l’équipe de bénévoles. Peureux, et à la fois reconnaissant, le félin a compris qu’il avait enfin mis un terme à sa vie dans la rue.

Le vétérinaire a pu l’ausculter sans tarder et faire un check-up complet. Le pelage d’Ewok était entièrement emmêlé, ce qui a rendu nécessaire une séance express de toilettage, consistant à enlever les plus gros nœuds qui commençaient à endommager son épiderme.

Chatons Orphelins Montréal

La trace remarquée par sa sauveuse a également été regardée de plus près. Pour le vétérinaire, il s’agissait d’une « vieille blessure aux côtes qui n’avait pas guéri correctement, probablement à la suite d’un accident pendant son séjour dans la rue – bien que cela ne lui ait causé aucune douleur ».

Il a aussi été découvert qu’Ewok souffrait d’une infection grave, mais pas incurable, aux yeux.

Chatons Orphelins Montréal

Le confort après l’errance

Au-delà de ses blessures, Ewok portait sur lui des traces de son ancienne vie, notamment une peau épaissie au niveau des coussinets, qui témoignait de longues périodes d’errance par tous les temps, y compris le froid glacial canadien.

Selon Love Meow, qui s’est intéressé à l’histoire du chat, l’association Chatons Orphelins Montreal a jugé primordial que le chat soit placé au plus vite dans une famille d’accueil.

Chatons Orphelins Montréal

Sur la réserve dans les premiers temps, il a fini par accepter les gestes de tendresse de ses protecteurs. Les habitudes ont été vite prises par ce chat demandeur de caresses sous le menton et d’attention, tout simplement.

Aux dernières nouvelles, Ewok est de plus en plus heureux dans sa famille d’accueil et a récemment été présenté aux autres félins de la maison, avec qui « il s’entend à merveille ».