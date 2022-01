Une chienne combat une maladie grave de toutes ses forces et goûte pour la première fois au bonheur

Damaris est une battante. La chienne, originaire de Roumanie, a contracté la maladie de Carré. Les bénévoles ont tout fait pour la soigner, mais l'animal a gardé quelques séquelles. Cette épreuve terrible ne l'a pas empêchée de trouver le bonheur...

La maladie de Carré, grave et contagieuse, s'est emparée de l'organisme de Damaris lorsqu'elle était petite. Fièvre, abattement, écoulements oculaires et nasaux, voire troubles digestifs, neurologiques et ophtalmologiques : les symptômes sont variés.

Une bénévole a soigné la chienne découverte en Roumanie et lui a appris à faire confiance aux humains, avant de la transférer dans un refuge pour animaux à Manchester. D'après les volontaires qui se sont confiés à Mirror, Damaris « a combattu de toutes ses forces pour survivre ».

© Dogs 4 Rescue

Bien que le canidé ait survécu et grandi, la maladie a malheureusement laissé des séquelles. Damaris ne possède plus qu'un seul œil fonctionnel et souffre de tremblements. « Cela l'a rendue un peu différente, ont expliqué les membres de l'équipe de Dogs 4 Rescue, mais nous pensions qu'elle était parfaite et voulions donner à cette combattante une chance de connaître le vrai bonheur. »

© Dogs 4 Rescue

Une nouvelle vie bien méritée

Damaris a foulé le sol anglais en octobre 2021. Et la belle survivante a rapidement conquis le cœur d'une famille. À la fin du mois, elle a franchi les portes de sa nouvelle demeure.

« Nous sommes tous tombés amoureux d'elle tout de suite, a confié sa mère adoptive, quand j'ai vu sa photo, mon cœur a fondu et j'ai su que je ferais tout ce que je pouvais pour lui offrir une belle vie. Son œil manquant et ses tremblements la rendent encore plus spéciale pour nous. »

© Dogs 4 Rescue

Damaris s'est parfaitement intégrée au sein de son nouveau foyer. Elle s'entend très bien avec tout le monde, notamment avec Jerry, son frère canin. Qualifiée de chienne « hilarante et fougueuse », Damaris croque désormais la vie à pleines dents.

Son combat remporté haut la patte, sa joie constante et son envie de vivre font d'elle une véritable source d'inspiration.

© Dogs 4 Rescue