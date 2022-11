Ce chat errant à 3 pattes trouve la "maison" parfaite, un magasin où il est devenu une star

Malgré un début de vie difficile et une amputation, Greg le chat a remonté la pente et charmé tous ceux qui ont croisé sa route par son inaltérable joie de vivre. Après l’abandon et l’errance, il est aujourd’hui la principale attraction d’un magasin dont les employés l’ont adopté.

L’histoire de Greg est racontée par le site web de la ville de Townsville, située dans l’Etat du Queensland en Australie.

C’est le refuge municipal local qui avait recueilli cet adorable chat noir, alors qu’il venait de se retrouver à errer dans les rues après avoir été abandonné. Sévèrement blessé à la patte, il avait été emmené en clinique vétérinaire, où son membre avant gauche n’avait pas pu être sauvé.

Amputé, le chat à 3 pattes s’était adapté à sa nouvelle condition et reprenait une vie normale, comme si de rien n’était. Son histoire et son courage ont séduit Rachael Barrett, employée d’un magasin local. Il s’agit du Feed 2 Go, une animalerie spécialisée dans la vente de produits pour chevaux. Elle et ses collègues ont décidé de l’adopter.



Feed 2 Go / Facebook

« C'est un chat très affectueux, il est très proche des gens et c'est définitivement le bébé de Rachael, dit Yazmin Syed, qui travaille aussi au Feed 2 Go. Il est un membre important de notre équipe ».

Au magasin, Greg ne fait pas qu’observer ce qui se passe et dormir. Il est aussi là pour accueillir les clients, recevoir des caresses et, occasionnellement, égarer de l’argent, comme l’indique avec humour la page Facebook de l’établissement.

Une rockstar

Très vite, le chat est devenu très populaire, non seulement auprès de la clientèle de Feed 2 Go, mais aussi au sein de la communauté.

D’après Rachael Barrett, il a encouragé bon nombre d’habitants de Townsville à adopter des animaux de compagnie. « Maintenant, il est un peu une rockstar, explique-t-elle. Il est très connu. Certains clients viennent juste pour le voir. C'est aussi notre gouteur en chef et il nous a même prévenus quand il y avait un jour un serpent dans la boutique ».