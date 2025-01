Grâce à un incroyable instinct, un chat comprend que sa sœur Goldendoodle est enceinte et il le fait comprendre de la plus tendre des manières (vidéo)

Dans l'archipel de Stockholm en Suède, Oona et Michael Roswald ont réalisé leur rêve en vivant avec leurs 10 Goldendoodles et leurs 2 chats. De temps en temps, leurs toutous ont des portées et ils aiment en garder quelques chiots. C’est de cette manière qu’ils sont arrivés à la tête d’une aussi jolie meute. La famille risque encore de bientôt s’agrandir, car l’une de leurs chiennes, Alva, est enceinte. C’est Rasmus, leur magnifique Sacré de Birmanie, qui a découvert la bonne nouvelle avant tout le monde.

Un 6e sens

Dans une vidéo partagée sur Instagram, les maîtres de Rasmus ont montré aux internautes comment le chat leur avait fait comprendre que la chienne était enceinte. On voit ainsi le minou duveteux se blottir contre Alva et même lui lécher fréquemment le ventre. Intrigués, Oona et Michael ont emmené la chienne chez le vétérinaire qui a confirmé qu’elle attendait bel et bien des chiots.

« Ce n’est pas la première fois que Rasmus nous alerte tôt sur une maman qui va donner naissance », a écrit Oona en légende de cette jolie vidéo. « Mais il réagit étonnamment tôt. Quelques semaines seulement après qu’Alva ait rencontré son mari adoré (sérieusement, vous devriez les voir ensemble), il a commencé à passer beaucoup plus de temps avec elle et à embrasser son ventre. »

Comme le montre la suite de la vidéo, les chiots seront bien accueillis par leur tonton Rasmus. Le chat adore en effet jouer ce rôle et laisse volontiers ses adorables neveux canins se blottir contre lui au moment de la sieste.

L’émotion des internautes

Cette vidéo relayée par PetHelpful a beaucoup impressionné les spectateurs. La plupart d’entre eux ont tenu à féliciter Alva pour sa future maternité et ils sont également persuadés que Rasmus fera un excellent tonton.

D’autres ont partagé dans les commentaires la façon dont leurs propres chats avaient accueilli la naissance de chiots dans leur foyer. « Les chats et les chiens deviennent si sensibles à leurs meilleurs amis et colocataires ! J'adore le fait que nos chats ne quittent jamais la nurserie pour chiots une fois que les bébés sont par terre. Ils les élèvent comme le font les chiens et c'est l'une des choses que je préfère dans le fait d'avoir les 2 ! J'ai tellement hâte de voir les nouveaux bébés ! », a ainsi déclaré un internaute. Il n’est certainement pas le seul à être pressé de voir l’adorable bouille des chiots d’Alva…