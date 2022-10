Ce chat sénior ne manquerait ses promenades au parc avec son humain sous aucun prétexte

Un peu comme le ferait un chien, Temmok le vieux chat suit tous les jours son propriétaire jusqu’au parc pour s’y détendre et rencontrer les habitués, qui le connaissent et l’apprécient. Il n’a plus l’énergie de sa jeunesse, mais ce félin ne raterait ces virées quotidiennes pour rien au monde.

Temmok est un adorable chat sénior dont l’activité préférée consiste à se rendre au parc avec son propriétaire. Ce dernier, qui répond au nom de Jhonney Athie, a toujours eu une affection particulière pour les chats, mais n’en a jamais eu avant Temmok.

Le matou de 12 ans avait été recueilli par le frère de Jhonney Athie alors qu’il n’était encore qu’un tout jeune chaton errant. Depuis, le jeune homme et le félin sont inséparables.



Jhonney Athie / Free Malaysia Today

Temmok, qui s’est toujours montré très gourmand, est le membre le plus aimé de la famille d’après son humain. Il est si imposant qu’il lui arrive d’être mépris par un chien par les gens qui ne le connaissent pas.

Jhonney Athie le décrit comme « intelligent et bien élevé ». Il raconte à Free Malaysia Today que lorsqu’il souhaite obtenir quelque chose à manger, il le demande très poliment en donnant de doux coups de patte.

Temmok le suit partout, a fortiori lorsqu’il se rend au parc, qui est son endroit favori. Jhonney Athie l’y emmène tous les jours en voiture. Dès qu’il voit son maître s’approcher du véhicule, le chat sait qu’il est sur le point d’y être conduit. Il saute sur le siège et s’installe tranquillement jusqu’à leur arrivée à destination.

Au parc, Temmok marche derrière son humain, puis choisit un endroit calme et ensoleillé pour observer ce qui l’entoure et s’accorder une petite sieste.



Jhonney Athie / Free Malaysia Today

« Il adore recevoir toute cette attention »

Les gens au parc le connaissent très bien, surtout les enfants qui sont nombreux à venir lui dire bonjour. « Il adore recevoir toute cette attention » assure son propriétaire.

Quand vient l’heure de rentrer, il suffit à ce dernier de se lever et de se diriger vers sa voiture pour que son ami félin en fasse de même.



Jhonney Athie / Free Malaysia Today

A lire aussi : Ce couple partage son quotidien avec Angèle, leur chatte de 19 ans : « c’est comme s’occuper d’une personne âgée »

En raison de son âge, Temmok a évidemment quelques soucis de santé, notamment d’ordre respiratoire. Son humain fait en sorte qu’il s’hydrate convenablement et prenne ses médicaments, même si ce dernier point n’est pas toujours facile à assurer. Le chat se cache souvent quand il doit recevoir ses traitements. Jhonney Athie tente de ruser en les cachant dans ses friandises, mais son compagnon à 4 pattes s’en aperçoit presque toujours.

Jhonney Athie prend bien soin de son chat et espère qu’il sera encore à ses côtés le plus longtemps possible. Temmok, lui, croque la vie à pleines dents et s’emploie à partager sa joie de vivre avec tous ceux qu’il rencontre.