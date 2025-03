Adoptés puis abandonnés à cause d’une allergie, deux chatons unis par un lien fort finissent par trouver leur famille idéale

En athlétisme, on appelle cela un faux départ. Lenny et Layla ont connu une grosse déception après une adoption ayant tourné court, mais ces inséparables frère et sœur félins ont vite renoué avec le bonheur, rapportait le Lexington Herald Leader.

Ces adorables chatons gris avaient été découverts dans un jardin. Le propriétaire des lieux les avait aussitôt emmenés au refuge de l’association Friends for Animals-Humane Society of Burke County, situé à Morganton en Caroline du Nord (Etats-Unis).

Ils étaient alors affamés, couverts de puces et atteints de la gale auriculaire. Soignés et réconfortés, on leur a rapidement trouvé la « famille parfaite ». Tout le monde en était persuadé, à commencer par les adoptants eux-mêmes qui étaient tombés sous le charme de Lenny et Layla et pensaient leur offrir la vie heureuse qu’ils méritent.



Friends for Animals--Humane Society of Burke County / Facebook

Malheureusement, il s’est avéré que l’un des membres de ladite famille souffrait d’une sévère allergie aux poils de chats. Il a même été hospitalisé à cause de ce problème, d’après Patsy Smith, directrice adjointe du refuge.

« Ils ont été adoptés ensemble par une famille idéale, mais ont dû être ramenés car le petit garçon souffrait de graves allergies aux chatons (ils l'ignoraient et en étaient profondément attristés) », peut-on effectivement lire sur la page Facebook de l’association.

Cela a donc été un amer retour à la case départ pour Layla et son frère, mais les bénévoles étaient convaincus que ce n’était que partie remise. Ils savaient que les chatons avaient de grandes chances de rebondir après cette désillusion, a fortiori en médiatisant leur histoire.

« Ils partent dans leur nouvelle maison »

« Nous aimerions beaucoup qu'ils restent ensemble, car ils sont très proches », indiquait Friends for Animals-Humane Society of Burke County dans l’appel lancé dans ce sens sur les réseaux sociaux.

Lenny et sa sœur ont effectivement tout pour plaire et rendre une famille heureuse, mais ont constamment besoin d’être côte à côte. « Ils jouent avec tous les autres chats, mais généralement, à l’heure de la sieste ou du coucher, ils finissent par se retrouver ensemble », expliquait Patsy Smith à ce propos.

Quelques jours plus tard, le refuge a annoncé la nouvelle que tout le monde espérait, toujours via Facebook ; Layla et Lenny ont été adoptés.

A lire aussi : Après la perte de son maître, cette chatte cherche un foyer pour retrouver la joie de vivre

« Cette famille géniale est tombée amoureuse et ils partent dans leur nouvelle maison », apprend-on dans la publication en question.