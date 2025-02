Ce chat sait « faire le mort » comme un chien et impressionne par son obéissance (vidéo)

Chubby a plus d’un tour dans son sac. Il sait s’asseoir, tourner, se coucher, mais aussi « faire le mort ». Sa maîtresse feint de lui donner un coup de fusil et il tombe au sol de manière très dramatique. D’ordinaire, ce sont les chiens qui aiment répondre à de tels ordres, mais vraisemblablement, ce chat adore s’adonner à ce type d’exercices.

« Bang, tu es mort », pouvait-on entendre dans la vidéo partagée récemment avec les internautes sur TikTok (@mam.achubbss). La propriétaire de ce chat est parvenue à éduquer son chat pour qu’il joue la comédie à merveille. Le chat semble aussi y prendre du plaisir, est c’est sans doute cela le plus important.

Un chat fier de coopérer

On connait peu de chats qui aiment obéir et qui considèrent les ordres comme un jeu tout à fait plaisant. Chubby est une belle exception à la règle et les internautes aimeraient connaître le secret de sa maîtresse.

En effet, la vidéo partagée montre bien que le chat est très motivé. Il sait « faire le mort », mais aussi tourner, se lever, s’asseoir, donner la patte et même taper la main de sa propriétaire. Cela semble incroyable, mais tout est pourtant réalisé sans trucage.

Des internautes jaloux ?

Les commentaires laissés sous la vidéo reflètent tout l’étonnement des internautes. Pour la plupart, ils affirment qu’à la maison ils n’ont pas du tout le même félin. Un internaute commentait avec humour : « C’est trop cool ! Mon chat fait un tour sympa où il crie et je lui donne des friandises ».

@mama.chubbss / TikTok

La plupart des chats n’ont pas la dextérité de Chubby et sont plutôt du genre hautain et désobéissant. D’autres commentaires en témoignent : « Mon chat me hurle dessus jusqu’à ce que lui donne des friandises simplement parce qu’il existe » ou « Mon chat lève les yeux au ciel si je respire trop fort ».

Un abonné a même prétendu avoir montré la vidéo à son chat qui lui a prétendu qu’il s’agissait pour sûr d’ « une IA ».

A lire aussi : Un chat donnant l'impression de contempler le sapin de Noël a en fait repéré un objet lié à un être cher (vidéo)

@mama.chubbss / TikTok

Le chat : un être vraiment insaisissable ?

Tout un chacun peut-il apprendre à son chat à réaliser des tours ? Selon certains professionnels, cela serait possible, à force de patience et de récompenses. L’idéal est de tenter l’expérience tous les jours durant un certain temps pour familiariser l’animal avec ce que l’on attend de lui.

Les récompenses font toujours leur petit effet, accompagnées d’un clicker pour focaliser l’attention.