Ce chat adore le dessin animé Pocahontas et n’hésite pas à le réclamer à sa maîtresse (vidéo)

En général, les chats savent ce qu’ils veulent et, une fois qu’ils ont une idée en tête, il est difficile de l’en déloger. Flounder, la chatte à la robe rayée, est du genre têtu. Aussi, quand elle a décidé qu’elle voulait regarder son dessin animé préféré, sa maîtresse a plutôt intérêt à comprendre.

Nous vous avons déjà parlé de Flounder et de son petit caractère bien affirmé. Rappelez-vous, Noël venait de se terminer et le sapin avait été retiré… au grand dam du Bengal , qui a donc manifesté son mécontentement à grand renfort de miaulements.



© @floundercat / TikTok

Cette fois-ci, la boule de poils avait envie de regarder la télévision, mais pas n’importe quel programme. Elle voulait son dessin animé préféré, Pocahontas. Mais comment exprimer sa volonté lorsqu’on est un chat et que l’on ne peut pas parler ? C’est simple : il suffit de se diriger vers la télécommande et de commencer à la mâchonner pour attirer l’attention de votre humaine. Une fois que c’est fait, dites-lui ce que vous voulez. Comment ? Grâce aux boutons de communication bien sûr !

Cet ingénieux système permet à votre compagnon à 4 pattes de communiquer avec vous. Cela demande certes un apprentissage initial, mais rien de bien différent que les ordres habituels. Il suffit juste d’un peu de patience, mais après, quel plaisir de pouvoir échanger avec sa boule de poils.

Donc, pour en revenir à Flounder, une fois la télécommande enduite de salive, le chat s’est dirigé vers les boutons de communication pour exprimer son besoin d’aide. Lorsque sa maîtresse a souhaité en savoir plus, la chatte a ensuite appuyé sur le bouton “télé”. Il n’en fallait pas plus pour que l’humaine de Flounder comprenne qu’elle souhaitait voir son dessin animé préféré .

Pour le plus grand plaisir des internautes, cette scène a été filmée et reprise par PetHelpful . D’ailleurs, les abonnés ont adoré l’échange entre Flounder et sa maîtresse, puisque les images ont été visionnées plus de 30.000 fois. Un réel succès. Dans de nombreuses autres vidéos, on peut également s’apercevoir de la réelle utilité des boutons de communication que la petite femelle Bengal n’hésite pas à mettre à contribution. Une vraie bavarde !

