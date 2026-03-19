« Heureux d'être à l'intérieur », désormais sauvé de l'errance ce chat adore superviser la cuisine familiale

Georgie Geranium, surnommé simplement Georgie, avait été sauvé d’une colonie de chats vivant dans une maison de retraite à Washington. Le mois dernier, après avoir passé une vie d’errance, Georgie a enfin trouvé un foyer, où il coule des jours heureux et est devenu un surveillant de cuisine consciencieux.

Georgie avait longtemps erré dans les rues et comptait sur la bienveillance des gens du quartier pour s’en sortir. De nature douce, il avait su toucher les habitants, pourtant, cette existence d’errance, incertaine et instable, ne pouvait durer. Il méritait d’être heureux dans un foyer. « Ce gentil garçon a été sauvé d’une colonie de chats dans une maison de retraite à Washington, ce qui semble être une histoire parfaite pour lui », expliquait Tails High, une association de sauvetage basée à Alexandrie en Virginie (États-Unis), sur son compte Instagram.

Il s’est très vite habitué à sa nouvelle vie

Il y a tout juste un mois, l’équipe du refuge a sorti Georgie de la rue, pour le recueillir au sein de ses locaux. Et c’est là que Sara, une bénévole, a décidé de lui offrir la maison à laquelle il avait droit. « Il est absolument adorable et tellement heureux d’être à l’intérieur », confiait Sara au média Love Meow.

Vite à l’aise à l’intérieur, Georgie s’épanouissait grâce à l’affection nouvelle qu’on lui apportait. « Il a le charme calme et détendu de quelqu'un qui apprécie les plaisirs simples de la vie et qui est de bonne compagnie partout où il va. Georgie a officiellement troqué la vie en colonie contre le confort d'un foyer, et il s'épanouit complètement. » Et l’une de ses occupations favorites est de pétrir les couvertures à sa disposition, comme un adorable boulanger ronronnant à moustaches. « Ses biscuits sont de véritables œuvres d'art. »

Tails High / Instagram

La cuisine est son lieu de prédilection

Dans la maison, la cuisine est devenue son lieu préféré. Il adore y passer du temps, en compagnie de sa maman d’accueil, qu’il aime observer pendant qu’elle prépare les repas ou fait la vaisselle. C’est bien simple, il est toujours dans les parages pour lui apporter un coup de patte ou pour inspecter chaque placard qui s’ouvre.

« Il est peut-être encore en phase d’apprentissage, alors ne soyez pas surpris s’il vous suit partout dans la cuisine pendant que vous rangez les courses, vérifiez le réfrigérateur, faites la vaisselle ou commencez à préparer le dîner. Georgie aime s’assurer que tout est fait comme il faut. »

Compagnon affectueux du quotidien, il est toujours là pour accueillir Sara lorsqu’elle arrive, distribuant ses câlins, ses ronronnements et de petits coups de tête.

Tails High / Instagram

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« Il n'a pas perdu le sens des petits plaisirs de la vie. »

S’il a passé une partie de sa vie dehors, il n’en a pourtant « pas perdu le sens des petits plaisirs de la vie. Des couvertures douillettes, des lits confortables et des câlins avec ses amis chats d'accueil figurent en tête de son programme quotidien lorsqu'il n'est pas occupé à jouer. » D’ailleurs, des amis, il s’en est fait, grâce à Wilford et Callie, les 2 autres chats du foyer, qui ont accueilli Georgie dans leur clan et contre lesquels il adore se blottir.

Tails High / Instagram