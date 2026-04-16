Les locataires d'un immeuble s'organisent pour nourrir et rassurer le chat de leur voisin décédé avec des paniers à chaque étage

Livré à lui-même après le décès de son propriétaire, un chat a pourtant échappé à l’abandon grâce à une incroyable solidarité de voisinage. Recueilli dans l’immeuble même, il profite aujourd’hui d’une nouvelle vie pleine d’affection.

Dans la cage d'escalier d'un immeuble new-yorkais, les résidents ont récemment découvert la photo d'un chat accompagnée d'une note, le tout accroché au mur. « Est-ce que quelqu’un a égaré un chat ? Il y a un chat perdu au 5e étage », indiquait le message.

Il s'agissait d'un félin adulte au pelage tigré. Il appartenait clairement à quelqu'un, mais personne ne le réclamait.



Big Apple Cats

« Il y avait de la nourriture et des paniers pour chat à chaque étage ! »

Les résidents ont commencé à lui donner à manger et ont mis à sa disposition des paniers confortables. Au bout de 5 jours, les locataires de l'appartement 3D ont contacté l'association locale Big Apple Cats.

Sa directrice, Kelly Mahoney, est arrivée sur les lieux et a trouvé le chat caché dans un coin de la cage d'escalier. Elle a pu voir à quel point les résidents prenaient soin de lui. « Il y avait de la nourriture et des paniers pour chat à chaque étage ! » raconte-t-elle à The Dodo .

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Par la suite, une triste découverte a été révélée par l'un des voisins. « Je suis presque sûr que ce chat appartient à l’appartement 3B, mais le résident est décédé », disait sa note. Une information qu'il tenait du concierge de l'immeuble. D'après celui-ci, le défunt avait laissé 2 chats qui étaient censés avoir été emmenés au refuge par la suite. Il s'est toutefois avéré que seul l'un d'eux l'avait été. Le tigré, lui, était resté sur place.

La personne habitant l'appartement 3D a décidé de l'accueillir temporairement. Peu après, une autre bonne nouvelle est arrivée : « Nous avons reçu un e-mail de l’appartement 2C indiquant qu’ils souhaitaient devenir sa famille d’accueil à long terme », a annoncé Kelly Mahoney.



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La directrice de Big Apple Cats a été stupéfaite par cette volonté collective d'aider le matou. « Je n’ai jamais vu une communauté de voisins se mobiliser ainsi », confie-t-elle.

« Eli est fort et en bonne santé, avec un esprit de survivant »

Le chat a été appelé Eli. Il s'est rapidement intégré à son nouveau foyer. Pendant ce temps-là, Kelly Mahoney a enquêté au sujet de l'autre chat du propriétaire décédé. Elle a fini par retrouver le refuge qui l'avait admis. Malheureusement, l'animal souffrait d'un cancer et avait dû être euthanasié.

« Nous espérons que lui et son propriétaire se sont retrouvés au paradis, peut-on lire sur le compte Instagram de Big Apple Cats. Eli est fort et en bonne santé, avec un esprit de survivant. Nous allons faire en sorte que son nouveau chapitre soit rempli uniquement de belles choses. »



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Il a vite révélé son caractère affectueux. « Quand on le caresse, il se penche contre votre main et commence à ronronner ! » dit Kelly Mahoney à ce propos.

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