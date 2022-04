"Tout le monde aime être compris" : elle apprend aux chats à communiquer avec des boutons pour les aider à se faire adopter

A l’image de ce que Christina Hunger fait avec les chiens, une mère d’accueil applique la méthode des boutons sonores pour apprendre aux chats à communiquer plus facilement. Ce faisant, elle les aide à trouver une famille adoptive.

Monesia Greene est mère d’accueil bénévole pour l’association Best Friends Animal Society, à Atlanta dans l’Etat de Géorgie. Elle prend en charge des chats recueillis dans la rue, abandonnés ou provenant de refuges, pour les préparer à l’adoption en les habituant ou réhabituant à la vie de famille.

Elle cherchait le moyen d’aider les chats qu’elle accueille, surtout les plus timides d’entre eux, à devenir plus confiants et ainsi avoir plus de chances d’être adoptés. Elle a trouvé la solution en s’inspirant du travail de Christina Hunger, cette spécialiste en orthophonie basée à San Diego (Californie) et ayant mis au point une méthode de communication pour les chiens utilisant des boutons sonores.

Le principe est le suivant ; à chaque bouton correspond un mot exprimant une envie ou un sentiment, par exemple. L’animal apprend à appuyer sur l’un d’eux lorsqu’il veut une friandise, un jouet ou encore exprimer sa joie.

2 chats déjà adoptés après avoir appris à communiquer avec les boutons

La technique avait déjà fait ses preuves avec les canidés. Monesia Greene voulait la tester sur les chats qui lui sont confiés. Et cela fonctionne à merveille. Elle l’a enseignée aux 3 derniers félins qu’elle a accueillis, et 2 d’entre eux ont déjà été adoptés, rapporte Daily Paws.

Sa première élève était Ripley, une chatte de 2 ans réservée et craintive. En 2 semaines, elle a appris à utiliser ses 4 premiers boutons : friandise, jouer, ramasser et caresses. Elle a commencé par friandise, en plaçant un morceau de la récompense sur le bouton afin de l’inciter à appuyer dessus, ce qui permettait à Ripley de recevoir le reste. Monesia Greene a appliqué le même principe pour les 3 autres mots.

La chatte a continué de progresser jusqu’à son adoption en octobre 2021. Momma Cat a eu la chance, elle aussi, de suivre cet apprentissage et d’être adoptée par la suite. Sa nouvelle famille a même acheté d’autres boutons pour lui enseigner des mots supplémentaires.



« Cela brise une sorte de barrière de la langue »

Actuellement, Monesia Greene prend soin de leur congénère Autumn et lui apprend à communiquer avec les boutons sonores. Autumn a déjà une préférence pour l’un d’eux, le « jouet » en l’occurrence, grâce auquel il se voit remettre son joujou favori.

« Tout le monde aime être compris, dit Monesia Greene. Cela brise une sorte de barrière de la langue ». La bénévole espère que son expérience encouragera d’autres personnes à s’y essayer, afin de mieux comprendre les chats dont elles s’occupent et de renforcer leurs liens.