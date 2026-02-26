Totalement en confiance dès la première nuit, ce chaton Maine Coon s'endort en massant le Golden Retriever de la maison

Récemment adopté par une jeune femme, un chaton Maine Coon a immédiatement trouvé ses marques dans sa nouvelle maison. Dès sa première nuit, le petit félin a prouvé sa confiance absolue en s'installant tout contre le Golden Retriever de la famille pour le pétrir tendrement, marquant le début d'une belle amitié.

Liz, alias « @lizfizzzzz » sur TikTok, poste régulièrement des vidéos où elle partage ses différentes passions, notamment le yoga, mais plusieurs de ces séquences concernent les membres à fourrure de sa famille.

Déjà propriétaire d'un adorable chien, un Golden Retriever âgé de 4 ans et répondant au nom de Nelly, elle a récemment adopté un 2e animal de compagnie. Le foyer s'est ainsi agrandi en comptant désormais non pas un canidé, mais un chaton.

Ce dernier est un petit Maine Coon au pelage tabby. Son nom, en revanche, n'a pas encore été révélé par Liz.

Les 2 quadrupèdes sont les protagonistes d'une vidéo particulièrement touchante, mise en ligne le 14 février 2026 sur TikTok, où elle a généré plusieurs milliers de vues, et relayée par Parade Pets.

On y voit la prise de contact entre le jeune félin et Nelly. La scène a été filmée lors de la toute première nuit passée par le chaton dans sa nouvelle maison.



@lizfizzzzz / TikTok

La séquence montre d'abord le Golden Retriever pendant qu'il observe attentivement le Maine Coon, celui-ci étant alors occupé à explorer son nouvel environnement. Le chaton commence ensuite par se coucher à quelques centimètres de lui, puis se met carrément à le « pétrir ». Ce dernier geste prouve clairement qu'il se sent totalement en confiance et détendu en présence de Nelly.



@lizfizzzzz / TikTok

Voici la vidéo en question :

Le chaton se sent déjà chez lui

Une autre vidéo (ci-dessous), partagée le 18 février, permet de constater que le chaton est clairement déjà à l'aise dans son nouveau foyer, s'amusant avec la canne et le plumeau agités par son adoptante.

Si le chaton a été le premier à aller vers Nelly et s'est rapidement attaché à lui, ce sentiment est désormais réciproque ; le chien ne peut tout simplement plus se passer de son petit frère.