Mascotte au sein d’une boutique associative, cette chatte de 25 ans illumine le quotidien des équipes et des clients en manque de tendresse

Devenue une « chatte de thérapie », Josie est une figure connue et reconnue de sa ville et de la boutique où elle est présente durant tous les jours d’ouverture. Pourtant, sa présence ne devait être que temporaire. C’est au fil des années que sa place est devenue évidente parmi les employés, et surtout auprès des clients souvent en demande d’une boule de poils à cajoler.

La chatte est arrivée au refuge Pet Save (Ontario, Canada), alors qu’elle était âgée de 13 ans environ. Elle a rapidement été confiée à l’équipe de la boutique de l’association : Pet Save Re’Tail’Thrift Store, qui vend des objets au profit des animaux.

Désormais âgée de 25 ans, la chatte est toujours à son poste et ravit plus que jamais toutes les personnes qui ont la chance de croiser son chemin.

Pet Save Re'Tail' Thrift Store / Facebook

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Une chatte engagée dans son travail

Josie est investie dans sa tâche quotidienne. Ses journées sont à ce propos très rythmées, avec un début de journée consacré à l’inspection de la surface de vente, avec le repérage d’éventuels changements. Vient ensuite le temps de la chasse aux souris qui peuvent parfois s’installer dans le magasin. La suite de la journée est dédiée aux clients et à leur bien-être, et bien évidemment aux longues siestes au soleil.

Pet Save Re'Tail' Thrift Store / Facebook

« Quand ils viennent ici, ils profitent d’une petite thérapie féline »

Assez rapidement, Josie s’est imposée comme un repère dans la boutique solidaire. Kari Fabili, responsable de l’endroit, évoquait avec tendresse ce rôle particulier joué par la chatte. Elle expliquait à Bradford News, en parlant des clients : « Beaucoup d’entre eux ne peuvent pas avoir d’animaux de compagnie, pour une raison quelconque. Parfois, ils disent que leur conjoint est allergique. Alors quand ils viennent ici, ils profitent d’une petite thérapie féline ».

En outre, Josie est une belle représentante des animaux qui bénéficient de l’activité de l’association.

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Pourquoi les chats sont-ils de bons thérapeutes ?

L’image du chat va de pair avec le sentiment d’être chez soi, la tranquillité ou encore le repos intense. Dans de nombreuses situations de stress, nos félins peuvent être d’une aide précieuse. Quelles sont ses méthodes pour nous mettre à l’aise et nous permettre de relâcher la pression ?