Ce chat a ses petites habitudes qu’il n’aime pas voir bouleversées, et il sait comment faire part de son mécontentement (vidéo)

Les chats ont un tel caractère, que l’on se demande parfois si c’est le chat qui vit chez ses maîtres ou bien l’inverse. La question se pose d’autant plus lorsque l’on visionne la vidéo postée par les maîtres de Waffles , le chat roux à la routine bien ordonnée et qu’il ne faut sous aucun prétexte déranger.

Nous vous avons déjà parlé de Maple, le Golden Retriever qui se prend pour un chat . Le toutou prenait alors comme modèle son ami félin, Waffles. Pour inspirer un chien de la taille Maple, on pourrait penser que le matou doit avoir une grande influence dans la maison. Une nouvelle vidéo postée sur le compte TikTok @thegoldenbreakfastclub nous montre à quel point le chat se sent chez lui et ne fait que tolérer ses humains dans ce qu’il considère être sa maison.



© @thegoldenbreakfastclub / TikTok

Les images, reprises par PetHelpful , nous montrent déjà la première habitude de Waffles : il se couche à 22 heures précises. Et ses humains doivent aussi se mettre au lit, sous peine d’un concerto incessant de miaulements de mécontentement .

Cependant, le matou possède une autre routine. Dans le lit, monsieur à sa place bien à lui, c’est-à-dire allongé contre sa maîtresse. Cette dernière doit également dormir du même côté du lit, nuit après nuit. Et gare aux représailles si l’humain de remplacement – entendez par là, le mari – a l’outrecuidance de vouloir changer un peu les habitudes. Il s’expose alors aux miaulements de protestation, voire aux coups de griffes et de dents.

On peut d’ailleurs s’apercevoir dans d’autres vidéos que le chat a tendance à faire sa loi dans la maison, et pas seulement quand il s’agit d’aller se coucher. Étrangement, ce sont toujours les mêmes protagonistes qui semblent déranger Son Altesse Waffles : Maple le fougueux toutou et l’humain de remplacement. La maîtresse, quant à elle, a le droit aux léchouilles et aux câlins. Inutile de se demander qui a les préférences du capricieux félin.

On pourrait penser que Waffles est un tortionnaire, mais rassurez-vous, il a aussi ses bons moments et est tout à fait capable de montrer des signes d’affections à son ami canin et à l’humain de remplacement. Mais seulement quand lui l’a décidé.

A lire aussi : Un père et une mère chatte s’occupent patte dans la patte de leur progéniture (vidéo)