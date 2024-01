La vidéo de ce Golden Retriever qui imite le comportement de son frère chat a réjoui de nombreux internautes (vidéo)

Qui a dit que les chats et les chiens n’étaient pas faits pour s’entendre ? À Kansas City (Missouri, États-Unis), l’histoire de Maple et Waffles brise à nouveau les préjugés à propos de l’entente entre les 2 espèces. Maple, une jolie chienne Golden Retriever de 3 ans, est en effet en admiration devant Waffles, son frère chat polydactyle de 7 ans. Elle prend d’ailleurs un malin plaisir à imiter tout ce qu’il fait !

Une imitatrice hors pair !

Dans une vidéo amusante postée sur TikTok, la maîtresse de Maple et Waffles énumère les 5 signes qui montrent, selon elle, que sa chienne se prend pour un chat.

© @thegoldenbreakfastclub / TikTok

Pour commencer, la chienne choisit toujours « la partie la plus haute du canapé » pour s’allonger. Lorsqu’elle se chamaille avec son frère, elle donne des petits coups de pattes comme les chats font pour se défendre.

Maple préfère aussi les jouets pour minous et elle essaie de suivre Waffles partout malgré son gabarit, que ce soit sur le rebord de la fenêtre ou sur les chaises de la salle à manger.

Ce duo improbable remporte un vif succès sur Internet

Friands d’amitiés insolites comme celle-ci, les internautes ont été ravi de découvrir ce drôle de « petit chat-chien » et son mentor. La vidéo postée sur TikTok en décembre dernier et relayée par le média Newsweek a été visionnée en masse et aujourd’hui, elle comptabilise plus de 15,4 millions de vues.

Elle a également reçu près de 3 millions de likes et plus de 7 000 commentaires. La plupart des internautes ont adoré voir Maple essayer d’imiter son frère félin.

© @thegoldenbreakfastclub / TikTok

De nombreux propriétaires ont aussi partagé les conséquences hilarantes d’avoir un animal élevé par un autre animal. Un commentaire disait : « Mon chien est assis dans l’arbre à chat avec les chats. Je voulais un chien. Mais en fait, je viens d’avoir un troisième chat maintenant ». Un autre encore affirmait : « Notre Golden Retriever a été élevé par 3 chats et il fait toutes ces choses. »

Rien d’étonnant à cela ! Les Golden Retrievers ont en effet des personnalités enjouées et adaptables et ils peuvent être un compagnon idéal pour les chats, comme Maple pour Waffles.