L’insistance hilarante d’un chat qui ordonne à sa maîtresse d'aller se coucher (vidéo)

Les propriétaires de chats plaisantent souvent en disant que leur boule de poils fait la loi chez eux, et n’ont généralement pas tort. Aussi adorables soient-elles, elles savent comment s’y prendre pour faire tourner le monde autour de leur nombril. Comme beaucoup d’autres, Cecilia, une Canadienne originaire d'Hamilton, doit parfois se plier à la volonté de son Bengal, George.

Ce félin d’environ 9 ans est plutôt caractériel ! Du moins, il interagit fréquemment avec sa propriétaire pour obtenir ce qu’il souhaite ou attirer son attention. C’est une boule de poils très bavarde au quotidien : « Parfois, je pense que George comprend tout et me parle avec de vrais mots. Je ne connais aucun autre chat qui communique comme lui » confiait-elle à ses milliers d’abonnés sur TikTok.

Un animal autoritaire

Pour montrer aux internautes à quel point son quadrupède fait la pluie et le beau temps à la maison, elle a partagé une vidéo d’un moment très cocasse. George se tient debout face à elle, l’air insistant. Il pousse des miaulements répétitifs, et on comprend qu’il demande à sa propriétaire de venir se coucher.

Celle-ci lui dit que ce n’est pas le moment et l’invite à s’asseoir à côté d’elle. Mais le chat est catégorique : c’est l’heure d’aller dormir, et il ne repartira pas sans elle. S’ensuit un “dialogue de sourds”, dans lequel les 2 protagonistes campent sur leurs positions. Toutefois, George est plus tenace et ne compte absolument pas partir sans son humaine. Laquelle finit par lui obéir pour avoir la paix.

A lire aussi : L'amour inconditionnel entre un chat à la queue touffue et sa précieuse couverture qu'il traîne partout (vidéo)

Ils ont le monde à leurs pattes

Le clip, relayé par Parade Pets, est devenu viral après avoir été visionné 17 millions de fois. Dans la section des commentaires, les internautes étaient nombreux à partager leur histoire personnelle avec leur félin tyrannique : « La mienne c’est pareil. Si à minuit je suis encore sur le canapé, elle vient m’attraper par le col. Je crois que c’est elle qui paye l'électricité » plaisantait un utilisateur. En tant qu’humain, il faut se faire une raison : les chats sont des rois et nos logements sont leurs royaumes !