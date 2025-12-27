Grâce à leurs dons de sang, 2 chats sauvent la vie de chatons dans un état critique et leur offrent une seconde chance

Clair était sur le point de mettre bas, lorsqu’elle a reçu l’aide inattendue de bons samaritains. Désireux d’offrir des conditions de vie optimales pour la chatte et ses futurs petits, les bénévoles de Best Friends Felines (Australie), ont fait appel à une famille d’accueil dévouée.

Il y a quelques mois, l’association Best Friends Felines a reçu une demande urgente de prise en charge pour une chatte gestante proche du terme. Jen, une bénévole qui a l’habitude de se constituer famille d’accueil, a immédiatement proposé son aide.

À son arrivée dans son nouveau nid douillet, la boule de poils – baptisée Clair par ses sauveurs –, avait un rendez-vous prévu chez le vétérinaire 3 jours plus tard. Toutefois, ses précieux trésors sur pattes sont arrivés très vite !

© Best Friends Felines

Une mère dévouée et une chatte affectueuse

Ce jour-là, Clair a donné naissance à 4 chatons adorables, « tous de couleurs différentes ». Selon sa mère d’accueil, « il était évident que ce n'était pas sa première expérience » et que la chatte « avait déjà allaité des bébés » par le passé.

Dès leur venue au monde, Clair a endossé le rôle de mère dévoué, veillant toujours à leurs besoins. « Ce qu’elle aime autant que ses petits, c’est l’affection humaine », confie Jen. Dès qu’elle avait un moment de répit, la chatte allait voir sa bienfaitrice.

© Best Friends Felines

L’un des chatons s’est éteint…

Malheureusement, l’un des chatons nommé Barrington a vu son état se dégrader rapidement. Pétri d’inquiétude, Jen l’a conduit en urgence chez le vétérinaire, qui lui a diagnostiqué une maladie génétique rare.

Hélas, l’adorable trésor n’a pas survécu, malgré tous les efforts déployés par les soigneurs. « Il n’y a eu aucun signe avant-coureur, aucun moyen de le prévoir », souligne la bénévole. Inquiète pour les autres membres de la famille féline, Jen les a également emmenés chez le vétérinaire pour effectuer un bilan de santé.

© Best Friends Felines

Comme le révèle Love Meow, les analyses ont confirmé une chute du taux d’hémoglobine chez les 3 autres chatons. Ils avaient donc besoin d’une transfusion. Adèle, la compagne aux pattes de velours de Jen, et River, un chat appartenant à la famille d’un autre bénévole de l’association, ont donné leur sang. Grâce à ces 2 félins, les chatons Stanley, Wellington et Flowerpot ont eu la vie sauve.

« Nous sommes infiniment reconnaissants envers ces deux félins héroïques et leurs merveilleux maîtres », indique Best Friends Felines. Calmes et coopératifs durant la procédure, les donneurs ont été dignement récompensés.

© Best Friends Felines

La famille féline s’épanouit dans sa famille d’accueil

Au cours des jours suivants, l’état des 3 chatons s’est progressivement amélioré et ils ont révélé leur véritable personnalité. « Stanley est notre aventurier joyeux et décontracté, et le plus grand du trio, explique l’association, Wellington est un amour, qui adore les câlins. Flowerpot est pleine d’énergie, toujours prête à bondir. »

Par la suite, ils ont continué à suivre un traitement pour leur anémie. Désormais, les jeunes félins se portent à merveille et savourent pleinement la seconde chance qui leur a été offerte.

Clair, qui ne connaîtra pas d’autres gestations grâce à la stérilisation, continue de les chouchouter au quotidien et de témoigner toute sa reconnaissance envers ses bienfaiteurs. Grâce à leur dévouement, la chatte a pu mettre bas loin des dangers de la rue et offrir les meilleures conditions de vie à ses petits.

A lire aussi : Une mère accueille une chatte censée devenir maman d’adoption, mais l’animal lui offre un autre cadeau précieux

© Best Friends Felines