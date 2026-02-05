"Je suis instantanément tombé amoureux", une chatte errante s’approche d’un homme faisant du sport et agit comme s’ils se connaissaient depuis toujours

Une séance de sport comme les autres a pris une tournure pour le moins inattendue. Un jeune homme a, en effet, croisé la route d’une chatte au comportement déroutant, sans se douter de l’importance que cette rencontre allait prendre.

Niklas Wilhelm vit à Chypre et est un grand passionné de sport. Il ne s’intéressait pas spécialement aux chats jusqu’à cette rencontre avec une adorable féline lors de l’une de ses séances de sport, justement.

Plusieurs fois par semaine, le jeune homme se rend au parc pour faire de l’exercice. Récemment, alors qu’il effectuait une série de pompes, il a été approché par une chatte errante au pelage roux. Il ne l’avait jamais vue auparavant, mais elle était extrêmement amicale. Elle se comportait avec lui comme s’ils se connaissaient depuis toujours.



The Dodo / Facebook

Elle s’est mise à se frotter contre Niklas Wilhelm, qui a interrompu son entraînement. Il n’y voyait toutefois pas d’inconvénient, ravi qu’il était de cette visite à la fois inattendue et agréable.

Il avait posé son t-shirt par terre pour s’en servir comme support pour ses pompes. La chatte en a décidé autrement ; elle s’est allongée dessus le plus tranquillement du monde.



The Dodo / Facebook

Son entraînement du jour terminé, Niklas Wilhelm est reparti en souriant, laissant l’animal vaquer à ses occupations. Revenu le surlendemain, il a été surpris de voir la même chatte réapparaître. Une fois de plus, elle est venue vers lui et l’a accompagné durant toute la séance.

“Je me suis dit : OK… Là, ce n’est pas normal”, raconte-t-il à The Dodo . Même s’il n’avait jamais eu de chat et manquait donc d’expérience en la matière, l’idée de la recueillir commençait à trotter sérieusement dans sa tête.

Il a décidé de l’appeler Mousi. Il s’est renseigné à son sujet dans le quartier, mais elle ne semblait appartenir à personne. La visite chez le vétérinaire a confirmé qu’elle ne portait pas de puce d’identification.

“Ce n’est pas moi qui dicte les règles”

Niklas Wilhelm a décidé d’adopter Mousi et de lui faire découvrir la maison. Un peu intimidée au départ, la chatte a vite fini par se détendre. “Dès le premier soir, elle était assise à côté de moi pendant que je travaillais, dit son nouveau propriétaire. C’est à ce moment-là que j’ai su que c’était la bonne décision.”



the_island_keeper / Instagram

Mousi coule des jours heureux, profitant du confort, de la sécurité et de câlins à volonté. Niklas Wilhelm se plie totalement à son emploi du temps, prenant soin de ne jamais la déranger lorsqu’elle doit faire sa sieste. “Ce n’est pas moi qui dicte les règles. Je ne fais que les suivre”, dit-il.

Désormais, il ne peut imaginer la vie sans elle. “Je suis instantanément tombé amoureux”, confie-t-il.

A lire aussi : « Il était très craintif et refusait tout contact », à force de patience, une femme apprend à un ex-chat errant à faire confiance