Ce qu'elle découvre au sujet de son chat via sa nouvelle caméra de surveillance lui brise le coeur et la pousse à en adopter un 2e (vidéo)

Lorsqu’on adopte un animal, on espère toujours lui offrir la meilleure vie possible. Mais que se passe-t-il lorsqu’il reste seul à la maison ? C’est la question que se posait Erica en observant le comportement de sa chatte Panini. Ce qu’elle a découvert grâce à une simple caméra l’a profondément émue.

Erica, alias “nazukeru” sur Reddit, habite la région montagneuse des Poconos, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Elle est propriétaire d’une chatte de 3 ans appelée Panini, qu’elle avait adoptée à l’âge de 6 mois au refuge local A.W.S.O.M.

D’après son humaine, Panini adore “regarder par la fenêtre, attaquer les pieds et s’enrouler autour de [son] cou comme une écharpe”.



nazukeru / Reddit

Erica se demandait ce que la chatte faisait lorsque celle-ci était seule à la maison. Pour le savoir, elle a installé une caméra dans son séjour. Ce que le dispositif lui a permis de découvrir l’a profondément bouleversée. Elle s’est, en effet, rendu compte que Panini passait la majeure partie de la journée couchée face à la porte à attendre son retour.

Erica a partagé, sur son compte Reddit, une capture d’écran de la vidéo enregistrée par le système de surveillance. Une publication relayée par Newsweek et qui a suscité de nombreuses réactions d’internautes émus.



nazukeru / Reddit

“Ça me brise le cœur. Devrais-je demander à mon propriétaire si je peux avoir un 2e chat ?” a-t-elle écrit dans son post. Erica hésitait à le faire, car Panini ne semblait pas s’entendre avec ses congénères. En tout cas, pas avec le chat de sa sœur, que celle-ci amenait souvent lorsqu’elle lui rendait visite. A chaque fois, Panini affichait une posture agressive à l’égard de son semblable.

La décision a été prise

“C'est une chatte velcro, même si je fais de mon mieux pour lui donner tous les jouets dont un chat peut rêver, explique Erica. C'était tellement triste de la voir passer ses journées devant la porte.”

A lire aussi : Abandonnée dans un parc, une chatte affamée et en manque d’amour implore l’aide des passants



nazukeru / Reddit

La jeune femme a annoncé, par la suite, avoir finalement pris la décision d’adopter un autre chat pour tenir compagnie à Panini. Elle a donc manifestement obtenu le feu vert du propriétaire de son logement et s’est préparée à faire en sorte que les 2 félins cohabitent pacifiquement. “Malheureusement, Panini est positive au FIV, je vais donc devoir m'assurer de lui trouver un autre chat FIV en guise de compagnon”, a-t-elle par ailleurs précisé.