"C'était surréaliste" : l'incroyable retour d'un chat disparu 3 ans plus tôt lors d'un déménagement

Disparu en 2019, un chat a récemment été retrouvé grâce à 2 femmes et à sa puce d’identification. En recevant l’appel lui annonçant la bonne nouvelle, sa propriétaire a eu du mal à réaliser.

De septembre 2019 à septembre 2022. C’est le temps qu’un chat appelé Walter White aura passé loin des siens, avant d’émouvantes retrouvailles permises par sa puce d’identification. Un récit rapporté par CBC.

3 ans plus tôt, Nikky Barks et sa famille venaient de déménager. Son chat n’avait pas l’habitude de s’aventurer dehors, mais lorsqu’il le faisait, il ne s’absentait pas longtemps et finissait par retrouver le chemin de la maison. Avec le déménagement, toutefois, le félin adopté en 2016 s’était retrouvé en milieu totalement inconnu lors de l’une de ses rares sorties. Il était resté introuvable depuis, malgré les incessantes recherches de sa maîtresse.

Tous étaient chagrinés par l’absence de Walter White, surtout le plus jeune fils de Nikky Barks, qui était extrêmement attaché à lui.

Ils ont retrouvé le sourire le 29 septembre dernier en apprenant l’incroyable nouvelle de la part de la SPCA de Saskatoon (province de la Saskatchewan au Canada). C’est ce jour-là qu’un employé du refuge a appelé la mère de famille pour lui expliquer que son chat venait d’y avoir été admis. Il avait été identifié grâce à sa puce.

Walter White avait été découvert par 2 femmes dans leur jardin. Comme il commençait à faire froid, elles avaient décidé de l’amener au refuge.

« L’un des moments les plus heureux de ma vie »

« C’était surréaliste », dit Nikky Barks en racontant l’appel téléphonique inattendu. « Je me sentais mal pour mon patron parce que je l'ai littéralement regardé et lui ai dit que je partais », poursuit-elle.

En revoyant son chat, elle ne pouvait pas s’empêcher des pleurer. Des larmes de joies, bien évidemment, car « c’était l’un des moments les plus heureux de [sa] vie ».



Saskatoon SPCA / Facebook

Depuis son retour, Walter White manifeste quelques signes d’anxiété de séparation. Il suit ses humains partout, en particulier les enfants, et se met à pleurer dès qu’il se retrouve tout seul dans une pièce. Pour sa propriétaire, il a juste besoin de temps pour comprendre qu’il a retrouvé son entourage et qu’il n’a plus rien à craindre.