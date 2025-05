Le cinglant rappel à l'ordre d'un chat adulte à son jeune congénère ayant pris sa queue pour un jouet (vidéo)

Encore maladroit, curieux et débordant d’énergie, un petit Ragdoll répondant au nom d’Alfalfa découvre la vie avec tout l’enthousiasme qui caractérisent les chatons. Il le fait parfois au détriment de la patience de ses aînés. Dans une vidéo aussi attendrissante qu’éducative, on assiste à une scène de « recadrage » félin qui en dit long sur les règles de cohabitation entre chats.

Alfalfa, vedette du compte TikTok « @alfalfa.the.ragdoll », est un adorable félin de race Ragdoll. Il n’est encore qu’un tout jeune chaton de quelques mois et a donc encore beaucoup à apprendre.

L’une des grandes leçons de vie qu’il doit intégrer est le respect des autres membres de sa famille, à commencer par ses semblables. Cela est d’autant plus important qu’ils sont bien plus âgés que lui.

Il arrive donc à Alfalfa d’oublier cet aspect et de se montrer un peu trop turbulent avec ses aînés, mais ces derniers n’hésitent par à le rappeler à l’ordre lorsqu’ils considèrent qu’il dépasse les limites.

L’un de ces chats, possédant un magnifique pelage tuxedo, ne s’en est pas privé récemment. Agissant sans la moindre mauvaise intention, mais simplement mu par son envie de s’amuser et de découvrir le monde qui l’entoure, Alfalfa s’est intéressé à la queue remuante de son congénère d’un peu trop près.



@alfalfa.the.ragdoll / TikTok

Les mouvements de cette dernière ont déclenché les instincts naturels de jeu et de chasse chez le jeune Ragdoll. Il l’a l’a prise pour un jouet et a essayé de s’en saisir et de la manipuler. La réaction de son aîné ne s’est pas fait attendre ; agacé, celui-ci s’est retourné, lui a lancé un regard noir et un miaulement ferme, puis lui a donné un coup de patte plein d'autorité.

Un passage obligé pour tous les chatons

On peut voir cette scène dans la vidéo ci-dessous, mise en ligne le 14 mai 2025 et relayée par Parade Pets :

A lire aussi : La position de sommeil atypique de ce chat tuxedo a intrigué près de 17 millions de personnes (vidéo)

Alfalfa a compris, à ce moment-là, qu’il n’aurait jamais dû l’embêter. On peut évidemment se sentir mal pour lui, mais ce genre d’épisode fait pleinement partie de l’apprentissage de nos animaux de compagnie et du processus de socialisation.