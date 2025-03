L'attitude bouleversante d'un chat couché sur le ventre de sa maîtresse enceinte qui ne peut retenir ses larmes (vidéo)

Kayce n’est plus tout à fait le même depuis que la propriétaire de cet adorable chat tabby est enceinte. Il est devenu encore plus tendre et attentionné à son égard. Une vidéo en offre un aperçu et a touché des millions d’internautes.

Emmy Fiedler attend un heureux évènement. Toute la famille est aux anges et s’y prépare, y compris ses membres à 4 pattes qui sentent que quelque chose de spécial est sur le point de se produire. Il s’agit de 2 chats, l’un à la robe tigrée appelé Kayce et l’autre au pelage noir nommé Rippy, ainsi que de chiens de race Golden Retriever.

Nos compagnons à fourrure sont, en effet, sensibles aux signaux subtils qu’envoie notre corps dans différentes situations, notamment la grossesse.

Kayce en particulier est devenu encore plus affectueux à l’égard de sa propriétaire. C’est ce dont on peut se rendre compte en découvrant une vidéo qu’Emmy Fiedler a partagée sur son compte TikTok « @emfiedler » le 9 mars 2025 et que relaie Newsweek. La voici :

La scène qu’on peut y voir est des plus émouvantes. La tête délicatement posée sur le ventre de son humaine, Kayce lui adresse un regard plein de tendresse. Pour Emmy Fiedler, il ne fait aucun doute que le félin a tout compris. « Mon premier bébé réalisant que je suis enceinte », a-t-elle, en effet, écrit dans la vidéo.

Cette dernière est très vite devenue virale, ayant généré 10 millions de vues à ce jour sur le réseau social.

« Les chats le savent »

Les internautes ont été nombreux à y réagir en commentaires, faisant part de leur émotion et de leur admiration face à l’attitude de Kayce. Certains ont également partagé leurs expériences, similaires à celle que vit Emmy Fiedler. « Nous avons eu notre chatte la veille de mon accouchement naissance, a ainsi raconté Riley Jo. Elle a dormi sur mon ventre toute la nuit et, à chaque coup de pied [du bébé], elle ouvrait les yeux, les clignait lentement en me regardant et posait sa patte juste à l’emplacement du coup ».

« Les chats le savent, estime, pour sa part, Reaganpick22. Mon chien s'en fichait, mais mon chat, qui ne dormait pas avec moi, s’est mis à dormir sur mon ventre toutes les nuits pendant 9 mois. [Il l’a fait] pendant mes 2 grossesses. Il posait même son nez et ses pattes sur mon ventre ».