Ce chat reste littéralement bouche bée en rencontrant sa pet-sitter, qui filme cette scène drôle et touchante (vidéo)

Julie Nashawaty a récemment rencontré Aslan et Moes, 2 chats dont l’accueil a rapidement fait fondre son cœur. Très vite, la jeune pet-sitter a gagné leur confiance, et les félins ont accueilli ses caresses avec un bonheur intense. L'un d'eux s'est également signalé par son expression ébahie.

Julie Nashawaty, alias Auntie Julie, ou encore « @julienashawaty » sur TikTok, est une grande amoureuse des chats. En plus d'en compter elle-même au sein de sa famille, elle est également pet-sitter et en rencontre donc un grand nombre au quotidien.

On se souvient notamment de sa relation touchante avec Luna, chatte de 18 ans atteinte de démence, ou encore avec Mateo, félin sénior atteint de surdité et de cécité.

Récemment, la jeune femme, qui habite Boston dans l'Etat du Massachusetts (Etats-Unis), a fait la connaissance de 2 nouveaux chats répondant aux noms d'Aslan et Moes. En tant que cat-sitter, elle a été chargée de s'occuper d'eux pendant l'absence de leurs propriétaires.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que leur prise de contact a été un moment mémorable. Julie Nashawaty a été tout aussi surprise qu'Aslan, et elle a eu la bonne idée de filmer la scène et de la partager sur son compte TikTok qui est suivi par près de 160 000 followers.



@julienashawaty / TikTok

La vidéo nous permet ainsi de découvrir la réaction à la fois hilarante et pleine de tendresse de ce chat. On l'y voit la bouche ouverte tandis que sa pet-sitter entre chez ses maîtres.

Elle le rejoint dans la pièce, mais elle est d'abord accueillie par Moes, le matou au pelage tigré, très affectueux et doux, qui n'hésite pas à réclamer un câlin.



@julienashawaty / TikTok

C'est ensuite le tour d'Aslan. Elle le laisse renifler sa main, puis il lui adresse un regard plein de douceur et de confiance, avant d'accepter ses caresses et même de les savourer.

Rires et coup de foudre

Ces 2 chats semblent totalement sous le charme de Julie, et c'est indéniablement réciproque.

Voici la vidéo en question, mise en ligne le 5 mars 2026 et relayée par Parade Pets :

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