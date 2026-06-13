Une chatte recherchée par sa famille et coincée dans un caniveau est retrouvée par des adolescents qui tentaient d'y récupérer leur balle

Portée disparue pendant plusieurs jours, une chatte a finalement été retrouvée saine et sauve dans un endroit aussi inattendu qu'inaccessible. Son sauvetage a été rendu possible grâce à un concours de circonstances impliquant un groupe d’adolescents et une simple partie de jeu.

Kimberlea Bauer, sa fille Gillian et leur chatte Robin n'habitent Greenville, en Caroline du Nord (Etats-Unis), que depuis peu, mais la féline fait partie de la famille depuis 4 ans. Elle avait été adoptée au refuge en 2022 et est rapidement devenue l'animal de soutien émotionnel de Gillian.



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« Chaque fois que je ressens de l’anxiété ou du stress, elle est toujours là pour moi », explique cette dernière à KTIV . « Elle a eu un énorme impact sur ma fille… Elle lui permet d’être indépendante parce que Robin la rassure et l’apaise », dit, pour sa part, la mère de famille.

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La disparition récente de Robin a donc plongé Kimberlea et Gillian dans le désarroi. Pourtant, le premier jour, elles ne s'étaient pas vraiment inquiétées, car cette chatte débrouillarde avait l'habitude de sortir et finissait toujours par rentrer.

Toutefois, étant restées sans nouvelles de la minette pendant plus de 24 heures, elles se sont lancées à sa recherche. Elles ont placardé des affiches, posté des appels à témoins sur les réseaux sociaux et signalé la disparition auprès du service animalier local. Un drone a même été mobilisé pour tenter de la localiser.



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En outre, les Bauer ont fait appel à Bravo K911, une équipe spécialisée dans la recherche d'animaux disparus à l'aide de chiens pisteurs. C'est Preacher, un Beagle, qui a été chargé de fouiller les cachettes éventuelles de Robin en compagnie de sa maîtresse.

Retrouvée saine et sauve

Le matin du jeudi 4 juin, après plusieurs jours de recherches, Preacher s'est intéressé à plusieurs endroits, dont un drain pluvial, sans toutefois la retrouver. Quelques heures plus tard, des adolescents qui jouaient au wiffle ball, version simplifiée du baseball, ont fait tomber leur balle dans ce même caniveau. En essayant de la récupérer, ils ont été surpris d'y trouver une chatte. L'une de ces jeunes personnes, prénommée Alice, a reconnu Robin qu'elle avait vue sur une affiche. Elle a aussitôt contacté Kimberlea Bauer.

Cette dernière a appelé, à son tour, sa fille Gillian qui s'est tout de suite rendue sur les lieux. Aidée par les adolescents, elle a pu soulever la grille, puis l'un de ceux-ci est descendu dans le drain pour récupérer Robin.

La rescapée a pu rentrer saine et sauve à la maison. Quant à ses jeunes sauveurs, ils ont reçu une récompense de 500 dollars (430 euros environ) pour leur précieux concours à cet heureux dénouement.

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