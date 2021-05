Ce chat fait semblant de dormir pour éviter de prendre un bain (vidéo)

Chase est prêt à tout pour éviter le bain. Il va même jusqu’à jouer la comédie quand il est l’heure pour lui d’être lavé. Une vidéo postée sur Instagram montre son stratagème et sa drôle de réaction quand sa propriétaire essaie de le sortir de sa fausse sieste.

En règle générale, les chats n’ont besoin d’être lavés que rarement. Certaines situations rendent le bain nécessaire, comme lorsque l’animal s’est couvert de boue ou de poussière. A priori, cela ne semblait pas être le cas pour Chase, mais sa maîtresse a tout de même jugé qu’il était temps pour lui de prendre un bain.

La tactique qu’il a choisi d’utiliser dans le but d’échapper à cette corvée et l’attitude qu’il a eue quand sa maîtresse l’a réveillé, ont été filmées par cette dernière. Une vidéo hilarante qui a été postée le 31 mars dernier sur Instagram et qui a été vue et commentée par de très nombreux internautes. Beaucoup parmi ceux-ci ont suggéré d’attribuer un Oscar au félin pour récompenser sa performance, rapporte le Hindustan Times.

« Je sais que tu fais semblant »

Quand Chase a compris que sa propriétaire avait l’intention de le laver, le quadrupède a décidé de faire mine de dormir. Couché sur le lit, il a fermé les yeux et est resté immobile. Sa queue animée l’a toutefois trahi. « Je sais qu’il fait semblant, parce que sa queue est en train de bouger », dit en effet sa maîtresse dans la vidéo.

« Réveille-toi, je sais que tu fais semblant », poursuit-elle en s’adressant au chat, qui rouvre les yeux et tente d’attraper son doigt. Elle le rappelle toutefois à l’ordre : « C’est l’heure du bain, allons-y ! ».

Elle le soulève pour l’emmener à la salle de bain. Chase n’a d’autre choix que de se laisser faire, après sa vaine et amusante tentative d’y déroger.