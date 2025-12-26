Essayant de gagner la confiance d'un chaton errant pendant 2 semaines, elle y parvient grâce à des alliées inattendues du côté du poulailler

Perdue près d’une propriété de l’Indiana, une petite chatte farouche a attiré l’attention d’une femme au grand coeur. D’abord insaisissable et fascinée par les poules du jardin, la jeune féline a peu à peu laissé entrevoir l’espoir de se laisser amadouer.

Johanna vit dans l’Etat de l’Indiana (Etats-Unis) où elle est entourée d’animaux, notamment un chien et des poules. Depuis peu, sa famille compte aussi une jeune chatte répondant au nom de Charley. Dans une vidéo postée par The Dodo , elle raconte sa rencontre avec la petite féline, qui ne semblait pas prête à lui accorder sa confiance au départ.

Tout avait commencé par des miaulements que Johanna entendait dans les bois, à côté de sa maison. En allant voir, elle a vu le chaton tabby caché dans la végétation. “Je savais qu’elle avait envie de sortir, mais elle avait tellement peur”, se souvient Johanna.



Le lendemain, elle avait trouvé le courage de quitter sa cachette, puis avait commencé à suivre la maîtresse des lieux jusqu’à l’arrière de sa maison. Encore méfiante, elle ne se laissait pas toucher.



Elle préférait se coucher à proximité du poulailler pour profiter du soleil tout en observant très attentivement les poules. Sa présence ne laissait pas ces dernières indifférentes non plus. Chaque fois qu’elles passaient à côté d’elle, elles s’arrêtaient un moment pour la regarder.



Johanna lui servait ses repas tous les jours. Pendant 2 semaines, elle a essayé de gagner sa confiance, mais la jeune chatte continuait de préférer les poules. “Elle était probablement plus à l’aise avec elles, car elle n'avait pas vraiment envie d'être entourée de gens”, dit sa bienfaitrice.

“Tombée amoureuse”

Jusqu’à ce fameux jour où elle a enfin accepté de baisser sa garde. Pendant qu’elle mangeait, Johanna s’est hasardée à la caresser, et la féline ne s’est pas enfuie. Pour la première fois depuis leur rencontre, il y avait un contact physique. Johanna a même pu la prendre dans ses bras et la porter sur son épaule. Elle confie être “tombée amoureuse” à ce moment-là.



Elle l’a emmenée chez le vétérinaire, qui a constaté qu’elle était en bonne santé. Elle a ainsi pu l’adopter et lui faire découvrir la maison, ainsi que son chien.



“Elle s’appelle Charley maintenant, et elle adore sa nouvelle vie confortable. Et oui, elle continue de rendre visite aux poules”, conclut Johanna.

