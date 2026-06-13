Après 8 ans d’errance, un chat célèbre sa première année passée dans un foyer, auprès de sa famille aimante et bienveillante (vidéo)

La patience à l’égard de Napoleon aura finalement porté ses fruits, et c’est au bout de 8 ans que le chat a baissé sa garde et a accepté de devenir un chat d’intérieur qui profite de tous les bonheurs de la vie. Très heureux de cette rencontre, ses propriétaires ont décidé de lui rendre un hommage à travers une vidéo émouvante publiée sur TikTok.

Le parcours de Napoleon n’est pas un long fleuve tranquille, en témoignent les images de sa vie d’avant, où le chat n’était que méfiance et agressivité à l’égard des humains. Puis, au fil du temps, fréquentant un univers lui devenant familier, et des humains très attentifs, il a fini par s’adoucir. La célébration de ses 1 an a été l’occasion de revenir sur de nombreuses avancées, des plus timides aux plus impressionnantes.

Construire la confiance

Durant les premières années, Napoleon restait en retrait des occupants de la maison, sans toutefois en partir. Il aura fallu 2 ans pour qu’il commence à accepter l’aide qui lui était offerte. L’affection est arrivée bien plus tard, rapportait PawNation.

L’évolution du minet a été retracée en vidéo, postée sur le compte TikTok « @catcostumeandcuddles ».

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@catscostumesandcuddles / TikTok

Un changement impressionnant

D’un chat qui ne faisait que feuler, Napoleon est devenu un vrai félin d’intérieur. Faisant très progressivement la connaissance de 7 chats que comptait déjà la maison, le félin d’extérieur a pris ses marques, et est aujourd’hui un membre à part entière de la maison. Il a tout appris, mais profite de tout ce qui lui est offert, d’un lit confortable, aux moments de fête, en passant par la bonne nourriture et les jouets.

Les propriétaires ajoutent que le chat a également l’occasion de passer du temps avec ses grands-parents, qui étaient propriétaires de la maison avant eux, et qui ont donc connu Napoleon à l’époque où il était un chat sauvage.

En commentaires, les internautes se montrent émus par ce parcours plein d’espoir.

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Pourquoi la patience est-elle le maître-mot avec les chats ?

Que ce soit pour un chat d’extérieur ou un chat sur la réserve, la patience est une qualité à mettre en avant avec les félins. Voici pourquoi :